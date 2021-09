Firma HP wskazała na nieistniejącą kartę graficzną NVIDIA. Mowa o GeForce RTX 3080 SUPER

Wersje kart graficznych SUPER po raz pierwszy pojawiły się w serii GPU „Turing”, czyli w rodzinie GeForce RTX 2000 w ramach RTX 2080 SUPER, RTX 2070 SUPER i RTX 2060 SUPER. Z czasem doczekaliśmy się też podobnie potraktowanego GTX 1650 czy GTX 1670. Czy więc są szanse na to, że NVIDIA nie wróci już do tego typu wariantów? Są… ale tylko wtedy, kiedy będziemy opierać się na oficjalnych informacjach, bo te nieoficjalne wskazują, że jednak rodzina kart RTX 3000 również będzie SUPER. Teraz potwierdziła to firma HP, wymieniając GeForce RTX 3080 SUPER.

NVIDIA GeForce RTX 3080 SUPER ujrzała światło dzienne po raz kolejny. Możemy być już pewni – wersje SUPER nadchodzą

Doszukał się tego i uwiecznił serwis El Chapuzas Informatico, bo HP zareagowało dosyć szybko i usunęło wzmiankę o GeForce RTX 3080 SUPER ze swojej strony. Pierwotnie tę kartę firma wymieniła w możliwej konfiguracji komputera typu AIO HP Envy 34, który ma trafić do sprzedaży w przyszłym miesiącu, w cenie zaczynającej się od 1999 dolarów.

Czytaj też: NVIDIA i rdzeniowy recykling, czyli GeForce RTX 3060 z rdzeniami GA104 napędzającymi RTX 3070

Jako sprzęt All-in-One, Envy 34, wedle pierwotnych informacji na stronie, połączyłby w obudowie monitora z 34-calowym ekranem procesory aż do Intel Core i9 11. generacji oraz karty graficzne GeForce RTX 3080 SUPER lub słabsze. Teraz jednak HP poprawiło tę informację i wspomina tylko o RTX 3080. Warto przy okazji podkreślić, że nie jest to pierwszy raz, kiedy jakaś firma zalicza wpadkę tego typu.

Wcześniej podobne faux pas popełniło Lenovo, zapowiadając gamingowy laptop ThinkPad X1 Extreme G4. Wtedy firma zaznaczyła, że na jego pokładzie znajdą się dwie niepotwierdzone jeszcze karty graficzne w postaci GeForce RTX 3070 SUPER lub GeForce RTX 3080 SUPER. Ujawniła też, że oba modele zachowają te same rozmiary pamięci, co modele oparte na rdzeniu GA104, czyli 8 GB lub 16 GB GDDR6.

Czytaj też: [Aktualizacja] Wszystko co wiemy o Intel Alder Lake-S. Podsumowujemy informacje o Intel Core 12. generacji

Wpadka Lenovo

Tego typu wpadki za każdym razem trudno wytłumaczyć, więc sprawa jest jasna – NVIDIA szykuje ponownie rodzinę kart graficznych SUPER do debiutu. Te odświeżenie będzie dotyczyło zarówno modeli do laptopów, jak i komputerów stacjonarnych, które na rynek powinny trafić w styczniu przyszłego roku. Co ciekawe, firma ponoć w tym celu ma wprowadzić na rynek nawet nowy rdzeń graficzny w postaci GA103, aby pozwolić sobie na większą swobodę zwiększania liczby rdzeni CUDA w wariantach SUPER.

Czytaj też: Domniemane taktowanie i wydajność AD102. Co szykuje NVIDIA w ramach flagowego RTX 4090?

Osobiście, po firmie oczekujemy przede wszystkim tego, aby zwiększyła w swoich nowych modelach pokład pamięci VRAM, co wydaje się wręcz koniecznością w niskim i mainstreamowym segmencie. Dobrze byłoby też, gdyby sięgnęła po ulepszony proces technologiczny, aby zarówno obniżyć TDP, jak i zwiększyć maksymalnie taktowanie swoich rdzeni. Na to jednak są niskie szanse. Oczywistością jest z kolei obecność ogranicznika wydajności w kopaniu kryptowalut.