Domniemane taktowanie i wydajność AD102. Co szykuje NVIDIA w ramach flagowego RTX 4090?

Karty graficzne GeForce RTX 4000, które NVIDIA zapewni nam pod koniec 2022 roku, zapowiadają się ciekawie. Nie tylko dlatego, że po raz pierwszy firma będzie mogła (wedle plotek) wybierać jedną z dwóch planowanych głównych architektur na rynek konsumencki (Hopper lub Ada Lovelace). Dziś przyglądamy się tej pozornie mniej imponującej, bo Ada Lovelace, jako że do sieci wpadły informacje, rzucające nowe światło na wydajność AD102.

Co wyjawiły kolejne przecieki o nowych RTX’ach NVIDIA? Sporo, bo nawet taktowanie i tym samym wydajność AD102

Podziękować za nie musimy niejakiemu Greymon55, który od kilku miesięcy uskutecznia na swoim Twitterze rozpowszechnianie nieoficjalnych informacji wszelakiej maści. Zarówno na temat procesorów, jak i kart graficznych, co po części potwierdzają następnie inne źródła, wycieki albo oficjalne ujawnienia. Jako że mówimy teraz o procesorze graficznym, który zadebiutuje dopiero za rok, z oczywistych względów nie możemy ufać tego typu informacjom na ślepo, ale w oczekiwaniu na premierę i takie szczegóły są na wagę złota.

Tak więc, wedle dotychczasowych informacji, NVIDIA wyposaży w GPU AD102 przede wszystkim swoją nową flagową kartę graficzną dla graczy, czyli w domyśle GeForce RTX 4090. Jako następca obecnie imponującego GA102, ten procesor graficzny wykorzysta 5-nanometrowy proces produkcyjny TSMC i ciągle zachowa monolityczną strukturę rdzenia. Dodatkowo zostanie ponoć połączony z GDDR6X za pośrednictwem 384-bitowej magistrali.

n31:5nm+6nm 256bit gddr6

n32 5nm+6nm 192bit gddr6

n33 6nm 128bit gddr6 perf>6900xt

ad102 5nm 384bit gddr6x

ad103 ?

ad104 ?

ad106 ? — Greymon55 (@greymon55) September 19, 2021

Tutaj jednak warto na chwilę się zatrzymać, bo wedle przecieków, jeśli NVIDIA uzna nową generację GPU AMD za zbyt duże zagrożenie, wrzuci również na rynek konsumencki swoje rdzenie MCM na bazie architektury Hopper. AMD ma bowiem w planach połączyć w rodzinie Radeon RX 7000 rdzenie na bazie RDNA3 w formie monolitycznych i wielomatrycowych układów.

Pytanie tylko, czy tajna broń w postaci szybciej wprowadzonego na rynek Hoppera ma w ogóle sens? Jeśli wcześniejsze informacje są prawdziwe i te nowe również z prawdą się nie mijają, to finalnie karta graficzna z rdzeniem NVIDIA AD102 może być ponad dwukrotnie wydajniejsza od obecnego flagowca w postaci GeForce RTX 3090 (36 teraflopów wydajności). Jego domniemane 18432 rdzeni CUDA i taktowanie na poziomie przynajmniej 2,2 GHz, zapewni bowiem ~81 TFLOPów wydajności w obliczeniach pojedynczej precyzji.

W grę wejdzie więc solidny, bo 125-procentowy, skok wydajności i choć wygląda to nierealnie, to przykład obecnych kart graficznych NVIDIA wskazuje, że firma jest w stanie tego dokonać. Karta GeForce RTX 2080 Ti z TU102, jako flagowiec poprzedniej generacji, oferowała bowiem wydajność 13 TFLOPów, podczas gdy obecny RTX 3090 z GA102 ma już do zaoferowania wspomniane 36 TFLOPów. Trzykrotny wzrost wydajności FP32 przełożył się jednak na „tylko” 50-60% wyższą płynność w grach.