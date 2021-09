F-3, czyli japoński myśliwiec szóstej generacji będzie ambitnym dziełem dla kraju

Japonia chce, żeby jej myśliwiec szóstej generacji, czyli Mitsubishi F-3 (F-x), został od podstaw zaprojektowany, a następnie produkowany na terenie kraju. Innymi słowy, państwo chce pokazać, że „potrafi”, więc nam pozostaje tylko odpowiedzieć na pytanie, co już na temat F-3 wiemy, bo wbrew pozorom, jego historia ma już sporo na karku.

Tak japoński myśliwiec szóstej generacji zaczął swój oficjalny żywot

Zacznijmy od tego, że po raz pierwszy japoński myśliwiec szóstej generacji został wspomniany oficjalnie w japońskim raporcie wojskowym na 2019 rok. Serwis Jane otrzymał następnie potwierdzenie, że rzeczywiście Japonia ma w planach swojego F-3. Ujawniony wtedy plan jego realizacji obejmował ujawnienie budżetu i wymagań w 2020 roku budżetowym, rozpoczęcie jego rozwoju w 2021 roku i wzniesienie w powietrze pierwszego prototypu dziewięć lato później. W połowie lat 30. obecnego wieku F-3 mają tym samym zacząć zastępować ponad sto japońskich jednosilnikowych myśliwców Mitsubishi F-2.

Później japońska telewizja (via National Interest) ujawniła, że program związany z F-3 obejmuje silniki odrzutowe XF 9-1 i radary AESA, a jego budżet wyceniono w przeliczeniu na jakieś 172,6 miliardów złotych. Finalnie jeden myśliwiec może kosztować więcej, niż pierwotne planowane 686 mln złotych, ale pozostaje pytanie, czy japońskie siły lotnicze w ogóle ich potrzebują? Zwłaszcza po tym, jak zaczęły kupować na potęgę 105 kolejnych myśliwców F-35A i F-35B Lighting? Okazuje się, że tak.

Czym będzie japoński F-3?

F-3 ma być bowiem myśliwcem stealth skoncentrowanym na walce powietrze-powietrze, zapewniając Japonii „zdolność do przyszłej przewagi w przestworzach”, podczas gdy równie zaawansowany F-35 jest zaprojektowany w roli myśliwca uderzeniowego. Na ten moment mamy pewność co do tego, że F-3 sięgnie po dwa zaawansowane silniki odrzutowe XF 9-1 z rozbudowanymi systemami wektorowania ciągu i będzie w stanie przyjąć na pokład sześć broni w swoje wewnętrzne wnęki.

Test silnika XF 9-1

Jak na myśliwiec szóstej generacji przystało (niestety nie wiemy nic o obsłudze bezzałogowej i sterowania dronami towarzyszącymi), japoński F-3 może sięgnąć po broń laserową lub mikrofalową, poszycie w formie wielkiego radaru, czujnik elektromagnetyczny ESM (do wykrywania przeciwników i ochrony przeciwko innym radarom), system sztucznej inteligencji w formie interfejsu HMI (Human-Machine), czy zaawansowany kokpit, porzucający wyświetlacz HUD na rzecz połączenia wyświetlacza w kabinie i na hełmie pilota.

Wspomina się też o odpornym na EMP systemie fly-by-wire na bazie światłowodów oraz „samonaprawiające się” systemy lotu, które wykrywają i automatycznie kompensują uszkodzenia powierzchni sterowych samolotu.