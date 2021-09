Najmniejszy na świecie odbiornik GPS kodu M dla wojska USA

Tajemniczy kod M, wykorzystywany od kilkunastu lat w wojskowych odbiornikach GPS, brzmi tak, jak idealna pożywka dla teorii spiskowych, ale dam sobie uciąć rękę, że nie słyszycie o nim często. Nic dziwnego – jest tajny, ale nie aż tak tajny, żeby firma BAE Systems nie chwaliła się oficjalnie tym, że stworzyła wyjątkowy, bo najmniejszy na świecie odbiornik GPS kodu M.

Kilka słów o GPS i tajemniczym Kodzie M do użytku wojskowego

Sieć 31 satelitów GPS (Global Positioning System) stworzona przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, która sięga lat 70. ubiegłego wieku, nadal stanowi arcyważną część zaplecza technologicznego wojska USA. Nawet pomimo tego, że część możliwości GPS udostępniono zwyczajnym cywilom, a jego działanie nie jest już żadną tajemnicą.

Jednak nie oznacza to, że GPS jest dla Wojska USA niebezpieczny. Taki wręcz nie może być, kiedy wykorzystują go pojazdy, statki i samoloty do nawigacji, żołnierze do wskazywania swojej pozycji, czy nawet pociski, kierując się na cel. W chwili wybuchu wojny sieć GPS będzie więc pierwszym celem potencjalnego wroga, zarówno pod kątem zestrzelania satelitów, czy blokowania/fałszowania sygnału.

Dlatego już teraz szuka się alternatywy w elektromagnetycznym polu naszej planety, ale że znacznie łatwiej bazować już na tym, co się ma, w przeszłości Wojsko USA zaczęło bazować na tajemniczym (nie bez powodu) Kodzie M, czyli z angielskiego M-Code. Wiemy o nim tylko tyle, że do działania wykorzystuje kod PseudoRandom Noise (PRN) nadawany z częstotliwością 5,115 MHz.

Względem innych kodów różni się tym, że odbiornik, który go używa, może działać autonomicznie, pomijając weryfikację konkretnej transmisji GPS. Dodatkowo dzięki przesyłaniu sygnału w wiązce punktowej o dużej mocy z satelity, pozwala mu to przebić się przez ogólne sygnały zakłócające. Ten zresztą jest dodatkowo szyfrowany i identyfikowany w taki sposób, aby odbiornik mógł wykryć i odrzucić fałszywe sygnały.

BAE Systems opracowała najmniejszy na świecie odbiornik GPS kodu M

Dziś z kolei BAE Systems przypomniało nam o kodzie M, opracowując nie tylko najmniejszy, ale też najlżejszy i najbardziej energooszczędny wojskowy odbiornik GPS kodu M o nazwie MicroGRAMTM-M. Przyjmuje on wielkości znaczka pocztowego, dzięki czemu bez problemu może być instalowany w urządzeniach przenośnych i dronach, zachowując swoje najważniejsze możliwości, czyli odporność na zagłuszanie sygnału i jego fałszowanie.

MicroGRAM-M mierzy 2,5 x 3,1 x 0,698 centymetrów i został zaprojektowany tak, aby mógł zastąpić swoje poprzedniki w urządzeniach wyposażonych w GPS i zapewnić im nowy wymiar bezpieczeństwa i pewności co do lokalizacji. Obecnie trwają procesy kwalifikacyjne tego odbiornika GPS, a jego produkcja na masową skalę ma ruszyć w 2022 roku.