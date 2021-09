Wszechświecie, nadchodzimy! Japoński silnik rakietowy RDA może otworzyć wiele furtek

JAXA, czyli Japan Aerospace Exploration Agency przetestowała z sukcesem specjalny typ silnika rakietowego, który może w przyszłości odmienić nasze międzyplanetarne podróże. W grę wchodzi japoński silnik rakietowy RDA (Rotating Detonation Engine), czyli obrotowy silnik detonacyjny, który opiera swoje działanie na falach uderzeniowych.

Test tego silnika objął wzniesienie 8-metrowej rakiety, która wystartowała z Centrum Kosmicznego Uchinoura i wzniosła się na wysokość 235 km w ciągu czterech minut. Lot trwał łącznie osiem minut i skończył się w morskiej toni, z której technicy wyciągnęli kapsułę, zawierającą ważne dane dotyczące testu. W niej znalazło się nawet zdjęcie rodem z filmu science-fiction bo pokazujące działanie RDE klasy 500N w kosmosie (patrzcie powyżej).

W rzeczywistości ten test jest równoznaczny ze znaczącym postępem we wdrażaniu alternatywnych systemów napędowych, mających na celu obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności silników rakietowych. To z kolei bezpośrednio prowadzi do nowej ery podboju Wszechświata, bo umożliwia znacznie odleglejsze podróże. Wedle szacunków JAXA rakiety oparte na RDNA mogą znaleźć praktyczne zastosowanie około 2026 roku.

Czym wyróżnia się japoński silnik rakietowy RDA?

Jako że tradycyjne wykorzystywanie silników, które obejmuje ciągłe spalanie gazów w komorze spalania, to stosunkowo powolny i nieefektywny proces, naukowcy pracują obecnie nad okiełznaniem mechanizmu wybuchów. To na nich bazuje japoński silnik rakietowy RDA, wykorzystując po prostu do spalania paliwa i utleniacza fale detonacyjne.

Jak tłumaczy serwis Interesting Engineering, związane z tym procesem eksplozje poruszają się wokół pierścieniowej komory w pętli, tworząc gazy, które są wyrzucane z jednego końca pierścieniowego kanału, aby wytworzyć ciąg w przeciwnym kierunku. Fala uderzeniowa z detonacji rozchodzi się, wirując i rozszerzając się z około pięciokrotnie okazalszą prędkością od prędkością dźwięku.

To z kolei generuje fale uderzeniowe i kompresyjne o wysokiej częstotliwości, które mogą być wykorzystane do generowania większej liczby detonacji w samopodtrzymującym się wzorcu, wspomaganym przez dodanie niewielkich ilości paliwa. To prowadzi do tego, że silnik uwalnia znacznie więcej energii, wykorzystując znacznie mniej paliwa. Wedle szacunków osiągają o 10-15% wyższy impuls właściwy (ciąg wytwarzany na jednostkę zużycia paliwa) w porównaniu do konwencjonalnych silników.