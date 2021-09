Spójrzcie na lifting BMW Serii 3 PHEV podczas testów. Zakamuflowany prototyp na zdjęciach

BMW szykuje dla nas odświeżenie swoich modeli z Serii 3. Oczekujemy, że firma nie zaskoczy nas w kwestii układów napędowych, przenosząc znane już jednostki z obecnej oferty… z prawdopodobnie małym wyjątkiem, ale o tym za chwile. Najpierw rzućmy okiem na to, co najważniejsze, czyli najnowsze zdjęcia prototypu, przedstawiającego lifting BMW Serii 3 PHEV.

Zaawansowane hybrydy typu plug-in, czyli po prostu modele PHEV, są dla wielu producentów pewnego rodzaju złotym środkiem między silnikami spalinowymi a elektrycznymi. Czymś, co ma utrzymać sprzedaż tych pierwszych przez dłuższy czas i pozwolić na rozwój technologii elektrycznych napędów w ich cieniu w oczekiwaniu na poprawę stanu akumulatorów. Przyzwyczajają też nas, konsumentów, do nowych form napędowych i będą na rynku jeszcze przez kilkanaście lat, powoli ustępując miejsca modelom BEV (Battery Electric Vehicle). Samochody BMW nie będą odstępstwem od tej reguły.

Zdjęcia BMW Serii 3 po odświeżeniu

Chociaż nie jest to pierwszy prototyp odświeżonego BMW Serii 3, którego udało się uchwycić na zdjęciach (via Motor1), to w tym przypadku jest to dosyć ciekawy model, bo ten z napędem hybrydowym typu plug-in. W obiektyw wpadł podczas swoich jazd próbnych na drogach publicznych w Niemczech, ujawniając kolejne szczegóły projektu, choć kamuflaż nadal skutecznie chroni wiele z tajemnic producenta.

Jak widać powyżej, jeśli porównacie sobie stylistykę obecnych BMW Serii 3 do tej nadchodzącej, od razu zauważycie, że nieco przestylizowana osłona chłodnicy pozostała wierna dotychczasowym wymiarom. Jednak towarzyszą jej smuklejsze reflektory, które wydają się wyposażone w nowe światła LED do jazdy dziennej. Schodząc niżej, ta dolna część zderzaka prawdopodobnie otrzyma nowo zaprojektowane wloty powietrza, podczas gdy sam wzór dolnej kratki będzie zapewne zmieniał się w zależności od poziomu wyposażenia. Na tyle jest jednak spokojnie – BMW ponoć zmieni tylko delikatnie ogólny projekt tylnych świateł.

Jednak wewnątrz lifting BMW Serii 3 zaszaleje ze zmianami. To tam producent wepchnie najwięcej ulepszeń względem poprzednika, zapewniając kabinie zakrzywiony wyświetlacz, który po raz pierwszy znalazł się w BMW iX i teraz trafia do innych samochodów BMW. Tradycyjnie nie zabraknie nowych opcji wyposażenia zarówno pod kątem technologii, jak i wizualnych dodatków, choć jak już wspominaliśmy, firma najpewniej nie wprowadzi żadnych zmian w układach napędowych.

Te spalinowe i hybrydowe zostaną zapewne przeniesione jeden do jednego, ale są szanse, że razem z odświeżeniem BMW Serii 3, zadebiutuje jego w pełni elektryczna wersja na bazie chińskiego wariantu. To jednak tylko spekulacje. Prawdę poznamy dopiero za kilka miesięcy, bo oficjalnie odświeżenie ma zadebiutować w pierwszych miesiącach przyszłego roku i oficjalnie trafić do sprzedaży w Europie latem 2022 roku.