Czeka nas marsjańska cisza. Wszystkie tamtejsze łaziki zostaną czasowo wyłączone

Obecnie na powierzchni Marsa znajdują się łaziki należące do dwóch agencji: NASA (amerykańskiej) i CNSA (chińskiej). Ich pojazdy przejdą wkrótce w tryb bezpieczny, co oznacza, że zostaną czasowo wyłączone z użycia.

Działania te będą miały kontrolowany charakter i nie wiążą się z nadchodzącą apokalipsą, spokojnie. Ale co dokładnie doprowadziło do takiej sytuacji? Słońce, które znajdzie się między Ziemią a Marsem. Zjawisko to, określane mianem koniunkcji, uniemożliwi bezpośrednią komunikację – przynajmniej do momentu, w którym Błękitna i Czerwona Planeta znajdą się w zasięgu „wzroku”.

Jako że łaziki, choć częściowo autonomiczne, opierają się w dużej mierze na poleceniach przesyłanych przez naukowców znajdujących się na Ziemi, to cisza na łączach potrwa od 2 do 16 października. W ten sposób uda się uchronić marsjańskie instrumenty przed nieplanowaną utratą połączenia, co mogłoby doprowadzić do uszkodzeń i innych awarii.

Przejście w tryb bezpieczny ma dotyczyć między innymi łazików NASA: Curiosity i Perseverance, lądownika InSight, a także chińskiego łazika Zhurong oraz sondy Tianwen-1. Warto mieć jednak na uwadze, iż zawieszenie komunikacji pomiędzy Ziemią a Marsem nie będzie oznaczało dwutygodniowego urlopu – zarówno dla instrumentów jak i ludzi. Wiemy, że Curiosity i Perseverance nie przestaną zbierać danych dotyczących marsjańskiej pogody, ale wiele instrumentów pokładowych wyłączy się. Lądownik InSight będzie natomiast kolekcjonował informacje na temat lokalnych trzęsień ziemi.

Ustawienie Marsa, Ziemi i Słońca doprowadzi do problemów komunikacyjnych pomiędzy obiema planetami

Co ciekawe, wspomniana koniunkcja nie musi całkowicie zawiesić komunikacji pomiędzy obiema planetami. Wynikające z niej zakłócenia mogłyby natomiast wywołać problemy w zakresie przekazywania informacji, dlatego NASA i CNSA chcą uniknąć niepotrzebnego ryzyka. Cała sytuacja uświadamia nam przy okazji, jak poważnym problemem może być komunikacja z potencjalnymi kolonizatorami Marsa. Jego rozwiązaniem mogłoby być umieszczenie stacji przekaźnikowej na trasie łączącej Ziemię z Czerwoną Planetą.

Poza tym, kluczowe będzie zapewnienie odpowiedniej samowystarczalności, która umożliwi kolonizatorom przetrwanie bez wsparcia ze strony Ziemi. Właśnie dlatego naukowcy poświęcają wiele uwagi metodom produkcji paliwa, uzdatniania wody i prowadzenia upraw na Marsie. Z drugiej strony – załogowy lot w jego kierunku powinien zająć od kilku do kilkunastu miesięcy. Znacznie większym wyzwaniem byłoby dotarcie np. na Europę (księżyc Jowisza), nie wspominając o obiektach spoza naszego układu. Kolonizacja planet krążących wokół innych gwiazd wydaje się jednak kompletnym science-fiction – przynajmniej na obecną chwilę.