Najlepszy pocisk przeciwokrętowy, czyli pierwsze spojrzenie na pocisk Sea Serpent

O tym, że pocisk Sea Serpent powstaje, wiedzieliśmy tak naprawdę od dawna. Ogłoszony po raz pierwszy w kwietniu bieżącego roku ten w domniemaniu najlepszy pocisk przeciwokrętowy na świecie teraz doczekał się pełnoprawnego, publicznego debiutu. To dzieło firmy Israeli Aerospace Industries (IAI), która przy jego produkcji współpracowała z firmą Thales i która zawitała z nim na targi DSEI 2021 w Londynie.

Pierwszy publiczny pokaz Sea Serpent

Obecność pocisku Sea Serpent na londyńskich targach nie jest zresztą zbiegiem okoliczności. Ten powstał bowiem specjalnie po to, aby uzbroić fregaty Królewskiej Marynarki Wojennej Typu 23 i to w wielkim stylu. Tak przynajmniej wynika ze słów Malcolma McKenzie, czyli dyrektora do spraw morskich w brytyjskim oddziale IAI, wedle którego to „najlepszy pocisk przeciwokrętowyna świecie” (via Naval News).

Sea Serpent ma pełnić funkcję zarówno pocisków przeciwokrętowych (anti-ship), jak i tych przeciw celom na powierzchni (anti-surface). Stąd zresztą jego przynależność do pocisków kierowanych typu powierzchnia-powierzchnia (z ang. SSGW – Surface to Surface Guided Weapon). Będzie więc mógł zarówno zatapiać inne okręty, jak i uderzać cele naziemne z pokładu okrętów bojowych.

Wedle informacji, które udało się wyciągnąć serwisowi Naval News od przedstawiciela firmy IAI, Sea Serpent ma zapewniać zasięg ponad 290 km przy locie niskoprofilowym, a jego integracja z fregatami Typu 32 powinna przebiegać prosto. Wiele uwagi poświęcono bowiem temu, aby te nowe pociski były bardzo podobne do obecnego systemu Harpoon.

Co potrafi pocisk Sea Serpent?

Chociaż Sea Serpent oficjalnie zadebiutował, nadal nie znamy wielu szczegółów na jego temat. Wiemy jednak, że potrafi wiele, dzięki swojej głowicy naprowadzającej na bazie radaru oraz zaawansowanemu systemowi analizy danych i kontroli broni. Dzięki swojemu osprzętowi jest w stanie sprostać zarówno kinetycznej, jak i elektronicznej próbie odwiedzenia go od dotarcia pierwotnego celu w środowiskach przybrzeżnych, na otwartym oceanie i na lądzie.

Nawet przepełnione wabikami środowiska nie są mu straszne, a gdyby tego było mało, po wystrzeleniu Sea Serpent może otrzymać aktualizacje co do zmiany celu w połowie lotu.