Najnowsze sterowniki AMD wprowadziły coś dla graczy i wsparcie Windowsa 11

Właśnie zadebiutowały najnowsze sterowniki AMD zarówno z myślą o procesorach centralnych, jak i kartach graficznych. Co nowego? Przede wszystkim te sterowniki zapewniły użytkownikom ciekawą funkcję podkręcania, jak i małą rewolucję dla posiadaczy kart Radoen RX 5000.

Windows 11, wsparcie SAM na starszych kartach i OC na zawołanie. Najnowsze sterowniki AMD ponownie dały jasno do zrozumienia, że warto mieć Ryzena i Radeona

Co być może jednak najważniejsze, firma AMD wydając nowe sterowniki dla chipsetów Radeon Software Adrenalin i Ryzen, utorowała drogę do systemu Windows 11. Te wprowadzają bowiem obsługę nowego systemu Microsoftu, który zadebiutuje już 5 października, ale na całe szczęście, to tylko wierzchołek góry lodowej. Obok tego aktualizacje przyniosły też zupełnie nowe funkcje dla graczy z kratami Radeon i procesorami Ryzen. Wszyscy zyskają z kolei na dodaniu obsługi FidelityFX Super Resolution (FSR) do 27 różnych gier.

W wersji Radeon Software Adrenalin 21.9.1 zaimplementowano funkcję specjalną dla zestawów wyposażonych w procesory Ryzen 5000 i karty graficzne Radeon RX 6000. Mowa o uzyskaniu wyższego poziomu wydajności z obu komponentów „na zawołanie”, bo AMD zapewniło w tym sterowniku funkcję automatycznego podkręcania do znalezienia w zakładce Performance>Tuning. Co ciekawe, AMD postarało się też o osobną sekcję podkręcania wyłącznie procesorów.

Dodatkowo te sterowniki zapewniły też wsparcie technologii Smart Access Memory (SAM) dla rodziny kart graficznych Radeon RX 5000, choć pierwotnie firma miała tego nie robić. Do tej pory była to ekskluzywna funkcja dla RX 6000, ale nie otwierajcie zbyt wcześnie szampana, bo nadal wymaga to sparowania albo z Ryzenem 5000, albo odpowiednim Ryzenem 3000 i płytą główną z chipsetem z serii 500.

Dla przypomnienia Smart Access Memory (SAM) ma na celu rozwiązanie problemu, w którym procesor ma dostęp tylko do ułamka pamięci VRAM GPU w jednym momencie. To powoduje opóźnienia w systemie, które SAM rozwiązuje, wykorzystując pełną przepustowość połączenia PCIe. To też jednocześnie nazwa własna AMD na odpowiednik w postaci Resizable-BAR (Base Address Register) od NVIDIA.

Z kolei dedykowany procesorom sterownik chipsetu Ryzen 3.09.01.140 obok wprowadzenia wsparcia dla systemu Windows 11 (dla WRX80, TRX40, X399, 500-, 400- i 300-serii). Oznacza to, że nie wszystkie procesory Ryzen są na ten moment kompatybilne z Windows 11. Lista obejmuje zarówno CPU Ryzen i Threadripper pierwszej generacji, Ryzen 2000G, mobilnych 2000U i APU siódmej generacji z serii A.