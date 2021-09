Przetestowano SoC Samsung Exynos 2200 z GPU RDNA2 „Voyager” od AMD

Laptopy, komputery stacjonarne, Steam Deck, Xbox Series X|S i PlayStation 5. W te rejony zawitała już architektura graficzna AMD i jak wiadomo od dłuższego czasu, trafi nawet na pokład smartfonów, bo flagowych Samsung Galaxy S22 i może nawet zwyczajnych średniaków w okrojonej wersji. Zanim to jednak nastąpi, będziemy mieli przyjemność śledzić wycieki i plotki na ten temat. Dziś nie jest inaczej, jako że właśnie przetestowano SoC Samsung Exynos 2200.

W najnowszym rozdziale informacji na temat układu do flagowych Samsungów przetestowano SoC Samsung Exynos 2200 i niestety wyniki nas nie powaliły

Wyciek dotyczy bazy danych Geekbench, w której to pojawił się wpis z udziałem układu SoC SM-S906B z rdzeniem graficznym „Samsung Voyager EVTA1” zaprzężonym do sterownika AMD. W teorii nie mówi nam to wiele, ale na tle wszystkich dotychczasowych przecieków, tak naprawdę wskazuje nam na wszystko, co najważniejsze. Zwłaszcza że wzmianka o GPU Voyager wyciekła już w przeszłości i bezpośrednio wskazywała właśnie na owoc współpracy między AMD i Samsungiem.

samsung SM-S906B

ANGLE (AMD, Vulkan 1.2.174 (Samsung Voyager EVT1 (0x000073A0)), AMD open-source driver-2.0.0) 🤔

September 13, 2021

Wchodząc w szczegóły, wpis w Geekbench ujawnia obecną specyfikacje Exynosa 2200 po stronie procesora centralnego (CPU), a nie graficznego (GPU). Ten zresztą nie podlegał w tym przypadku nawet testowi, ale że jest zdecydowanie naszym głównym bohaterem, nie sposób nie wspomnieć, że ponoć zaoferuje on 6 bloków Compute Units, które przekładają się na 384 procesorów strumieniowych.

To jednak nieoficjalne informacje, bo szczegóły na temat tego procesora graficznego pozostają ciągle nieznane. Pojawiał się jednak w testach, gdzie pracując przy taktowaniu na poziomie około 1 GHz, nawet w trzecim wykonywanym pod rząd teście, wykazywał wydajność ewidentnie przebijającą graficzne poletko Exynosa 2100, który w benchmarku Aztec High nie przebijał 30 klatek na sekundę:

Manhattan 3.1: 127.5 FPS

Aztec Normal: 90.7 FPS

Aztec High: 39.65 FPS

Teraz jednak okazało się, że na ten moment Exynos 2200 jest słabszy od Exynosa 2100 w kwestii obliczeń z udziałem CPU. Ciągle bazuje on na architekturze ARMv8 i obejmuje jeden najwydajniejszy rdzeń o taktowaniu 2,59 GHz, trzy mniej wydajne o taktowaniu 2,5 GHz i cztery najbardziej energooszczędne, rozkręcające się do 1,73 GHz.

W najnowszych testach Exynos 2200 uzyskał 1072 punkty w teście jednowątkowym i 3389 punktów w teście wielowątkowym, podczas gdy Exynos 2100 uzyskuje kolejno 1112 i 4073 punktów. To zapewne kwestia optymalizacji, czy samego środowiska testu, bo tego typu spadek jest, rzecz jasna, niczym nieuzasadniony. Nam pozostaje z kolei czekać, jako że Samsung Exynos 2200 SoC ma teraz zadebiutować z telefonami Galaxy na początku 2022 roku.