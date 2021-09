Wszystko, co wiemy o Intel Arc. Podsumowujemy informacje o kartach graficznych Intela

Po przygotowanym przez nas kompendium na temat Intel Alder Lake-S nadszedł czas na dokonanie tego samego, ale względem kart graficznych Intela. Innymi słowy, poniżej znajdziecie wszystko co wiemy o Intel Arc, czyli nadchodzącej konkurencji dla Radeonów i GeForce. Potencjał tych kart graficznych poznamy dopiero za kilkanaście tygodni, ale już teraz wiemy, że zaoferują one pełne wsparcie dla DirectX 12 Ultimate, operacji Ray-Tracingu i odpowiednika dla technologii DLSS/FSR.

Wpis ten będzie aktualizowany na bieżąco, podrzucając Wam najważniejsze nowe informacje. Warto więc pozostawić go w zakładkach i regularnie odwiedzać.

Z czym zawalczą karty graficzne Intela? Zdradził to nieoficjalny wyciek prezentacji firmy [13.09]

Chociaż na temat wydajności kart graficznych Intela mówiło się sporo, teraz mamy na nią możliwie najlepszy pogląd. Oczywiście o ile damy wiarę w poniższy zrzut ekranu (via Baidu) z prezentacji, wedle której Intel szykuje na rynek dwa rdzenie graficzne w różnych wariantach. Ten słabszy ma sprowadzić się do jednego 75-watowego układu, ale ten wydajniejszy ma ma dotyczyć zapewne kilku wersji o TDP od 175 do 225W.

Podczas gdy najsłabszy rdzeń nie spotka się z przesadną konkurencją ze strony NVIDIA i AMD, podgryzając jedynie GTX 1650 Super i zachowując przy tym cenę 100-199 dolarów. Ten wydajniejszy rdzeń w przedziale 300-499$ jest z kolei plasowany na poziomie Radeona RX 6700 XT i RX 6600 XT, jak również GeForce RTX 3070/RTX 3060 Ti. Intel nie zaoferuje nic, co zawalczy z RTX 3080, czy Radeonem RX 6800 XT i tym bardziej RTX 3090.

Data premiery kart graficznych Intel Arc

Pierwsze karty graficzne Intela dla graczy po długiej nieobecności marki na tym rynku, zadebiutują na początku następnego roku (najpewniej podczas targów CES 2022). Będą dzierżyć miano serii Arc, której karty sięgną po rdzenie DG2, zwane też pod nazwą kodową Alchemist. Te bazują na mikroarchitekturze Xe-HPG, będącą połączeniem Xe-LP, HP i HPC oraz gwarantującej dobrą skalowalność.

Rdzenie Alchemist dla kart Intel Arc

Procesor graficzny Alchemist będzie składał się z bloków Render Slice, składających się przede wszystkim z fizycznych rdzeni Ray Tracing i przypisanych do tak zwanych Xe Core. Te z kolei będą sprowadzać się do 256-bitowych szesnastu silników wektorowych i szesnastu 1024-bitowych silników matrycowych. To sprawia, że karty Intel Arc będą posiadać taką samą liczbę rdzeni Xe, jak i jednostek do Ray Tracingu.

Diagram flagowego rdzenia Alchemist z ośmioma Render Slice wzdłuż tak zwanego Memory Fabric, czyli pamięci podręcznej drugiego poziomu.

Intel XeSS, czyli alternatywa dla NVIDIA DLSS i AMD FSR

Na ten moment wiemy, że XeSS, jako technologia skalowania czasowego, będzie uwzględniać wektory ruchu i historię poprzednich klatek obrazu. Do działania będzie wykorzystywać jednostki XMX Matrix Engine, które będą przetwarzać dane graficzne, zanim te dotrą do fazy postprocessingu.

Wykorzystywać do tego będą instrukcje XMX lub DP4a, z czego te pierwsze będą najskuteczniejsze i związane z kartami Intela, a drugie z modelami konkurencji. XeSS nie ma być bowiem czymś dostępnym tylko na wyłączność.

Z użyciem Intel XeSS czas renderowania klatek będzie dłuższy niż w przypadku tradycyjnych metod, ale jednocześnie znacznie krótszy w porównaniu do czasu potrzebnego do renderowania natywnych obrazów w 4K. Obrazuje to powyższy diagram bez żadnych cyfr.

Podkręcanie kart graficznych Intel Arc

Dzięki rozmowie serwisu Medium z wiceprezesem i dyrektorem generalnym firmy Intel wiemy, że karty graficzne Intel Arc będą gotowe do podkręcenia w momencie premiery. Dokonamy tego z poziomu interfejsu użytkownika wbudowanego w sterowniki i to bardzo dobra wiadomość.

Należy bowiem pamiętać, że te karty graficzne i wyposażone w nie rdzenie są zupełną nowinką, dlatego niekoniecznie będą od razu wspierane przez narzędzia pokroju MSI Afterburnera. Na dodatek nie wiemy, czy Intel pokusi się o współpracę z producentami niereferencyjnych modeli kart, którzy zapewniliby tym modelom własne oprogramowanie.