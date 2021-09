Opracowano nowe nanopowłoki ochronne dla wojskowych mundurów

Zwykle ulepszanie podstawowych materiałów odbija się na ich właściwościach, za które są cenione. Dlatego właśnie jedno z badań na temat ulepszenia wojskowych mundurów wzięło na celownik nowe nanopowłoki ochronne, których szczegóły właśnie poznaliśmy. Naukowcy chcą jednak pójść o krok dalej i wprowadzić je również na rynek konsumencki.

Dzięki bazowaniu na wodzie i procesie „kąpieli” nowe nanopowłoki ochronne są bardzo obiecujące

Profesor Jaime Grunlan z Texas A&M University, jako przewodniczący grupie naukowców z Methodius University, czy University of Belgrade miał niedawno wiele do powiedzenia na temat owoców swoich prac. Ich celem jest stworzenie nie jednej, a szeregu nanopowłok ochronnych dla wojskowych mundurów. W naszym życiu przykładem tego może być np. sprej do konserwacji butów skórzanych, tworzący na ich powierzchni tymczasową hydrofobową nanopowłokę.

Te nowe nanopowłoki ochronne zostały oparte na wodzie i umożliwiają dodanie właściwości ochronnych do odzieży wojskowej. Mowa np. o odporności na ogień, promieniowanie ultrafioletowe, czy chemikalia, która wzbogaci tradycyjne materiały, bez wpływu na ich podstawowe właściwości. Można pójść w tym przypadku nawet krok dalej i postarać się o np. nałożenie nanopowłoki na skrawek naszywki, która będzie odpowiadać za rozpoznawania niebezpiecznych substancji chemicznych.

Jest to o tyle ważne, że obecnie odzież wojskowa jest wykonana z przeróżnych tkanin – bawełny, wełny, włókien syntetycznych. Ich ulepszanie z kolei doprowadza zwykle do modyfikacji samych włókien, co doprowadza do zyskania np. ognioodporności w cenie zwiększonej sztywności, czy zmniejszonej wytrzymałości.

Dlatego naukowcy opracowali nietoksyczne nowe nanopowłoki ochronne na bazie wody, które może dodać właściwości bez bezpośredniej zmiany struktury odzieży. Realizuje się to poprzez zanurzenie ubrania najpierw w roztworze naładowanym dodatnio, a następnie tym naładowanym ujemnie. Przyciąganie przeciwnych ładunków wiąże chemikalia, tworząc mikroskopijną nanopowłokę, która przylega do powierzchni ubrania w niedostrzegalnej warstwie.

Ta technika może być powielana z różnymi roztworami, tworząc wiele warstw ochronnych w ramach kolejnych podobnych sesji, a skład samych roztworów może być stosownie urozmaicany, aby zapewnić im inne możliwości. Tak też np. w celu ochrony przed promieniowaniem UV roztwór na bazie wody będzie zawierać tlenek cynku lub dwutlenek tytanu, a to wszystko przy zachowaniu niskiej ceny produkcyjnej i bez niszczenia środowiska.

