Wkrótce poznamy wykonawcę przeciwlotniczego systemu programu Narew

W zagranicznej prasie możemy przeczytać, jak Polskie Wojsko rośnie w siłę, sięgając czy to po tureckie drony Bayraktar TB2, czy czołgi M1A2 Abrams SEPv3. Jednak nasze Ministerstwo Obrony ma zamiar zadbać też w większym stopniu o nasze bezpieczeństwo przed atakami rakietowymi, rozwijając systemy obrony powietrznej. Wysiłek ten dotyczy m.in. przeciwlotniczego systemu programu Narew, którego wykonawcę widać już na horyzoncie.

Podczas MSPO najpewniej dowiemy się, jak podejdzie się do realizacji przeciwlotniczego systemu programu Narew

Związany z tym systemem przeciwlotniczym kontrakt będzie jednym z głównych tematów tegorocznych targów przemysłu obronnego MSPO w Kielcach. Te będą miały miejsce już wkrótce, bo wystartują 7 i potrwają do 10 września. Wygląda też na to, że przyciągną więcej uczestników, niż w zeszłym roku (wtedy udział w nich wzięło 185 przedstawicieli branży z 15 krajów) przez mniejsze obostrzenia pandemiczne, dzięki szczepionkom.

Przed dwoma laty przez Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego przewinęło się aż 610 firm z 31 państw, więc jeśli nawet osiągnięta zostanie połowa odwiedzających, z pewnością jeden (a w rzeczywistości kilku) z nich okaże się godnym wykonawcą przeciwlotniczego systemu Narew. Dla przypomnienia, ten dotyczy obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, bo około 40 kilometrów, choć pierwotnie miał wynosić jeszcze mniej, bo ~25 km.

NASAMS

System przeciwlotniczy z programu Narew ma uzupełnić system obrony powietrznej Wisła, czyli tego średniego zasięgu. W kwestii tego drugiego wszystko jest już ustalone, dlatego wiemy, że będzie bazował na pociskach średniego zasięgu Patriot, amerykańskiej firmy Raytheon Technologies, a dokładniej mówiąc, dwóch bateriach Patriot Configuration 3+, które już za rok otrzymamy na mocy kontraktu podpisanego w 2018 roku.

Wedle spekulacji, najpewniej wykonawcą programu Narew, wycenianego na 33 miliardów złotych, zostanie rodzima Polska Grupa Zbrojeniowa. Ta finalnie będzie zapewne wykorzystywać system oparty na technologii rakietowej od zagranicznego partnera, ale rakiety czy wyrzutnie będą produkowane lokalnie. Finalnie wojsko polskie ma uzyskać około 23 baterii.

Common Anti-air Modular Missile firmy MBDA

Nasz przemysł obronny przeznaczył znaczne środki na opracowanie nowych rozwiązań – na przykład pasywnych radarów nowej generacji – które mogłyby zostać wykorzystane w tym programie. Potrzebujemy zagranicznego pocisku przechwytującego dla tych systemów i związanego z nim know-how, ale polski przemysł również ma nadzieję na uzyskanie nowych możliwości produkcyjnych, dzięki temu programowi. Wokół programu Narew pojawiło się wiele spekulacji, ale resort od samego początku podkreślał perspektywę współpracy przemysłowej. – powiedział serwisowi Defense News Tomasz Smura z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Są więc szanse, że to PGZ będzie odpowiadało za produkcję sprzętu potrzebnego do programu Narew, korzystając z technologii np. firmy Raytheon, Kongsberg Defence and Aerospace, MBDA czy Rafael Advanced Defense Systems.

