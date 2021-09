Nanoracks zrewolucjonizuje rolnictwo. Nadchodzą uprawy na pustyniach i orbicie okołoziemskiej

Nanoracks to prywatna firma, której polem działania jest przestrzeń kosmiczna. Projektowane przez nią szklarnie, inspirowane technologią związaną z misjami na Księżyc i Marsa, powinny ułatwić produkcję żywności na pustyniach i orbicie okołoziemskiej.

Nanoracks założyła niedawno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spółkę zwaną StarLab Oasis. Mając wsparcie władz tego kraju, który importuje 90% swojej żywności, Nanoracks zamierza uruchomić pierwszą szklarnię w 2022 roku. Ta miałaby stanąć na jednej z lokalnych pustyń.

Ale to nie koniec planów. Naukowcy chcieliby wysłać w kosmos nasiona w celu wywołania ich mutacji, które mogłyby doprowadzić do powstania bardziej odpornych i wydajnych odmian roślin. Nie jest to szczególnie nowe rozwiązanie, ponieważ Chińczycy stosują je od kilkudziesięciu lat. Państwo Środka, jako jedyny na świecie kraj prowadzący tego typu badania, w 2006 r. wystrzeliło satelitę Shijian-8, który umieścił na orbicie a następnie przetransportował na Ziemię 215 kilogramów nasion.

Jakie były efekty? Ponad 200 odmian roślin, które uległy mutacjom, doprowadziło do osiągnięcia wyższej wydajności upraw oraz odporności na czynniki zewnętrzne. Jedna z nich, Luyuan 502, stanowi drugą najczęściej uprawianą odmianę pszenicy na terenie Chin.

Nanoracks to firma mająca na koncie m.in. dostarczanie nasion na pokład ISS

Oczywiście mutacje to nie jedyny cel opisywanego przedsięwzięcia. Mając na uwadze postępujące zmiany klimatu, naukowcy chcieliby znaleźć sposoby na rolnicze zagospodarowanie pustynnych obszarów pokrywających kraje takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. Miałaby w tym pomóc energia odnawialna uzyskiwana dzięki promieniom słonecznym.

Pomysł jest tym bardziej realny, że NASA i inne agencje kosmiczne mają plany na prowadzenie upraw w znacznie bardziej niegościnnych niż ziemskie warunkach, na przykład na Księżycu i Marsie. Rozwiązanie problemu braku dostępu do żywności jest natomiast kluczowe w kontekście globalnego ocieplenia, które mogłoby doprowadzić do ogromnych migracji klimatycznych, np. w obrębie Azji Południowej, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Co ciekawe, Nanoracks zajmowała się transportowaniem nasion na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Poza tym, firma pracuje nad technologią mającą na celu przekształcanie zużytych elementów w rakiet w miniaturowe stacje. Właśnie one mogłyby posłużyć w formie szklarni StarLab Oasis krążących po orbicie naszej planety.