To nie koniec ulepszeń technologii DLSS. NVIDIA wychodzi do deweloperów ze swoim superkomputerem

Dzięki technologii DLSS problemy z odpaleniem rozbudowanych graficznie gier w 4K i w przynajmniej 144 FPS poszły w zapomnienie. Obecna skuteczność tego dzieła firmy NVIDIA jest wręcz imponująca, ale to samo można powiedzieć w pewnym stopniu o alternatywie w postaci FSR od AMD. Jednak i na to NVIDIA ma odpowiedź, bo właśnie dążenie do ulepszeń technologii DLSS obrało zupełnie nowy kierunek.

Kilka słów o technologii DLSS

NVIDIA przed trzema laty wprowadziła na rynek kart graficznych dwie rewolucyjne technologie razem z premierą modeli GeForce RTX 2000. Mowa zarówno o technologii Ray Tracing w czasie rzeczywistym związanej z rdzeniami RT, jak i DLSS, której działanie umożliwiają rdzenie Tensor. Wprawdzie pierwsza wersja DLSS dawała wiele do życzenia, ale druga wraz z ulepszonym zapleczem technologicznym (RTX ) sprawiła, że w wielu tytułach gra w wysokiej rozdzielczości i odświeżaniu stała się w ogóle możliwa.

Jak zapewne doskonale wiecie, Deep Learning Super Sampling pozwala przeskalować w czasie rzeczywistym (podczas grania) rozdzielczość obrazu przy pomocy odłamu sztucznej inteligencji. To sprawia, że na ustawieniu najwyższej płynności karta graficzna renderuje obraz w rozdzielczości 640 x 360, którą następnie podbija do Full HD, czy w 1280 x 720 i skaluje ją do 4K. Wszystko to za sprawą rdzeni Tensor, które znacząco odciążają główne rdzenie CUDA w GPU.

Dążenie do ulepszenia technologii DLSS nabierają rumieńców tuż po tym, jak ta znalazła się w ponad stu grach

NVIDIA właśnie oficjalnie ogłosiła, że pozwala zajmującym się grami firmom trzecim na ocenę swoich eksperymentalnych wersji DLSS, które ulepszają kolejne szczegóły. Deweloperzy mogą po prostu pobierać eksperymentalne biblioteki .dll i z ich wykorzystaniem testować, w jaki sposób najnowsze warianty DLSS ulepszają ich gry i przekazywać swoje opinie do NVIDIA na temat ewentualnych przyszłych ulepszeń.

Najważniejsze jest ewidentnie to, że w tym procesie NVIDIA pozwala programistom na testowanie wersji DLSS na własnym superkomputerze. Ma to na celu dalszą poprawę skuteczności tej technologii super rozdzielczości w czasie rzeczywistym. Innymi słowy, NVIDIA teraz poniekąd prosi twórców o to, aby ci zapewniali swój wkład do rozwoju DLSS.

Na ten moment firma umożliwia pobranie dwóch eksperymentalnych modeli (tu i tu), które kolejno poprawiają szczegółowość obiektów w ruchu i widoczność cząsteczek. Niestety te niekoniecznie znajdą się w oficjalnych wersjach DLSS, jeśli okaże się, że nie spisują się dobrze w praktyce.