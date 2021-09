Procesor graficzny Navi 33 na bazie RDNA3 w szczegółach. Co szykuje AMD?

Pamiętacie ujawniane przed wieloma tygodniami informacje na temat GPU AMD RDNA3? Jeśli tak, to możecie już o nich zapomnieć. Najnowsze przecieki, ujawniające procesor graficzny Navi 33 i jego tajemnice, zaprzeczają tym z przeszłości. W obu przypadkach pochodzą one jednak z tego samego źródła, od użytkownika Greymon55 na Twitterze, który zdobył popularność latem bieżącego roku, ujawniając wiele ciekawostek na temat nadchodzących kart czy procesorów.

Do tej pory światło dzienne ujrzało wiele informacji na temat nowych procesorów graficznych AMD na bazie architektury RDNA3. Te w ramach rodziny Radeon RX 7000 mają zadebiutować w IV kwartale 2022 roku, więc już wkrótce dokładny schemat ich rdzeni powinien doczekać się finalnej wersji i zostać oficjalnie „klepnięty” z myślą o produkcji masowej. Dlatego też najnowsze przecieki na ich temat, choć dotyczące nieoficjalnych informacji, powinny być bliższe prawdzie.

Nieaktualna wizualizacja diagramu Navi 33

Przechodząc już do naszego dzisiejszego głównego bohatera, wedle nowych informacji procesor graficzny Navi 33 od AMD oparty na RDNA 3 będzie miał mniej rdzeni obliczeniowych niż początkowo oczekiwano. Ten procesor jest o tyle ważny, że będzie stanowić pomost między monolitycznymi, a wielomatrycowymi GPU w nowej serii kart Radeon RX 7000. Ten pojedynczy układ krzemowy będzie bardzo podobny do obecnego flagowca (Navi 21), ale względem niego będzie różnił się całkowicie. Nie tylko architekturą, ale też bardziej zaawansowanym węzłem produkcyjnym, bo nie 7-, a 6-nm.

O starej konfiguracji rdzenia AMD Navi 33 zapomnijcie. Nowe informacje przeczą pierwszym przeciekom

Powyżej możecie rzucić okiem na domniemany diagram rdzenia Navi 33 (autorstwa Olrak29 z Twittera), przedstawiający wcześniejszą wersję tego GPU. Widzimy w nim podział na dwa odrębne silniki cieniowania, które budują kolejne dwie macierze cieniowania, a te składają się z pięciu WGP każda. Łącznie daje to 20 Work Group Processors, z czego każdy z nich posiada 8 jednostek SIMD32 z 32 jednostkami ALU, co po przemnożeniu daje okrągłe 5120 rdzeni FP32, czyli tyle samo, ile ma obecnie do zaoferowania flagowy Radeon RX 6900 XT.

n31:5nm+6nm 256bit gddr6

n32 5nm+6nm 192bit gddr6

n33 6nm 128bit gddr6 perf>6900xt

ad102 5nm 384bit gddr6x

ad103 ?

ad104 ?

ad106 ? — Greymon55 (@greymon55) September 19, 2021

Nowe informacje wskazują jednak, że łączna liczba WGP spadnie z 20 do 16, co z kolei przełoży się na 4096 rdzeni, ale wcale nie oznacza to, że tyle właśnie do zaoferowania będzie miał finalnie rdzeń Navi 33. Pamiętajcie – to tylko plotki, a że mówimy tutaj o sprzęcie, który na rynek trafi dopiero za rok, wiele może się jeszcze zmienić.

Inne źródło, które również specjalizuje się w przedpremierowych przeciekach, podkreśliło, że Navi 33 będzie zamiennikiem rdzenia Navi 23, a to… nie ma zbyt wiele sensu. Nie tylko dlatego, że mówimy tutaj o dwukrotnej różnicy rdzeni (Navi 23 oferuje tylko 2048), ale też przez to, że Navi 23 napędza karty Radeon RX 6600. Gdyby Radeon RX 7600 wystąpił z tak wydajnym rdzeniem Navi 33, oznaczałoby to podbicie oferty ze średniej półki praktycznie do poziomu tej najwyższej. To z kolei sugeruje, że AMD może podbić swoją rodzinę „o jeden poziom w górę” (tak, aby Navi 33 napędzał RX 7700), co pozostawiłoby modele RX 7600 skazane na odświeżonych procesorach graficznych 6 nm RDNA 2.