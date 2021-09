Rad Power Bikes RadCity 5 Plus, czyli miejski elektryczny rower premium

Firma Rad Power Bikes ujawniła światu elektryczny rower RadCity 5 Plus, który względem oryginalnego, podstawowego modelu RadCity 5, zachował swoje miejskie przeznaczenie i charakter. Oczywiście „Plus” nie wziął się w nazwie znikąd i jak zapewne się już domyślacie, oznacza szereg usprawnień oraz dodatków.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Rad Power Bikes potraktowała jeden ze swoich modeli w ten sposób, więc od razu wiemy, co dokładnie firma tchnęła w ebike RadCity 5 Plus. W skrócie? Jeszcze wyższą jakość, użyteczność, funkcje i komponenty z wyższej półki, jak to miało miejsce w przypadku RadRover 6 Plus, który otrzymał m.in. hydrauliczne hamulce tarczowe, nowy silnik, ulepszony wyświetlacz, smuklejszy, częściowo zintegrowany akumulator i nowy system oświetlenia. Producent dorzucił też do zestawu ulepszone, odporne na przebicia opony, zwiększające zasięg 11%.

Elektryczny rower RadCity 5 Plus zaliczył debiut i już trafił do sprzedaży w cenie 1799 euro

W przypadku RadCity 5 Plus firma postąpiła podobnie, serwując temu modelowi nie tyle drobne ulepszenia, a poważną metamorfozę. Całkowicie przeprojektowała bowiem układ napędowy roweru i wprowadziła szereg innych ulepszeń, aby jazda była łatwiejsza, szybsza i wygodniejsza. Jego zaawansowanie podkreśla zarówno obecność czujnika momentu obrotowego, a nie kadencji, jak i hydraulicznych hamulców tarczowych z klockami wzbogaconymi ceramiczną powłoką. Jednak na udogodnienia pokroju ramy z włókna węglowego (tutaj w grę wchodzi aluminium 6061) nie liczcie.

W RadCity 5 Plus, dostępnym w Europie za 1799 euro, firma musiała okroić układ napędowy z 750-watowego silnika elektrycznego w tylnej piaście do nominalnej mocy 250 W, zapewniając tradycyjne wspomaganie do 25 km/h. Ten silnik czerpie energię z nowego akumulatora 672 Wh (48V/14Ah) w smuklejszej niż wcześniej, aluminiowej osłonie do wsunięcia w dolną rurę ramy. Ten zapewnia zasięg na jednym ładowaniu od 45 do 80 kilometrów, sygnalizując poziom naładowania za pomocą 10 lampek LED. Częścią napędu jest też 5-biegowa przerzutka Shimano.

Nie wszystko jednak uległo ulepszeniu i choć Rad Power Bikes postarał się m.in. o nie jeden, a dwa wyświetlacze LCD na kierownicy, to względem modelu RadCity 5 okroił przedni amortyzator z 80- nad 60-milimetrowy skok.