Wszystko, co wiemy o Radeon RX 6600. Ta karta graficzna może być lekiem na drogie modele

W obecnej sytuacji na rynku kart graficznych każdy model o niskiej wydajności jest w stanie uratować nas z cenowej opresji. Taką rolę ma pełnić karta AMD Radeon RX 6600, słabszy brat RX 6600 Ti, który ponownie wpadł w światło reflektorów, dzięki nieoficjalnym plotkom. Jako że kwestia jej premiery zaczyna nabierać kolorytu, postanowiliśmy podsumować wszystko, co o niej wiemy

Oficjalnie o Radeon RX 6600 nie wiemy nic, ale przecieki mówią jasno – budżetowy model AMD nadchodzi

Po raz pierwszy o Radeon RX 6600 usłyszeliśmy podczas styczniowych targów CES 2021. To jasno wskazuje, że te karty graficzne zaliczyły solidne opóźnienie, a niestety każdy tydzień bez nich na rynku (zwłaszcza po najwyraźniej zakończeniu planów NVIDIA co do wprowadzenia RTX 3050) robi źle nam, konsumentom. Ten model AMD powinien być bowiem zwyczajnie zbyt tani i niewydajny, aby kopanie kryptowalut z jego użyciem w większej skali miało jakikolwiek sens przez ceny riserów, płyt głównych, czy zasilaczy. To z kolei powinno przełożyć się na niższe ceny… o ile dostępność tych kart nie będzie zerowa.

Co ciekawe, pewnego rodzaju odpowiedników Radeona RX 6600 rynek już otrzymał. Zarówno w postaci wariantu profesjonalnego (Pro W6600), jak i mobilnego (RX 6600M). Ten pierwszy posłużył zresztą serwisowi Igor’sLAB do małej zabawy w szacowanie wydajności RX 6600, którego procesor graficzny Navi 23 XL ma oferować 1792 procesorów strumieniowych w połączeniu z 8 GB pamięci VRAM.

Finalnie, aby odpowiedzieć na pytanie, co do zaoferowania będzie miał RX 6600 dla graczy, wersję Pro W6600 podkręcono tak, aby odpowiadała prawdopodobnemu poziomowi TDP rzędu 130 W. Było to równoznaczne z podbiciem zegara bazowego do 2331 MHz, zegara Boost do 2580 MHz i pamięci do 16 GB/s. W ramach tego typu zabawy wykazano, że prawdopodobna wydajność Radeon RX 6600 w grach wynosiłaby o około 4% mniej względem konkurencyjnego GeForce RTX 3060 przy rozdzielczości 1920×1080.

Co jednak najważniejsze, taka różnica wydajności wypada lepiej na tle spodziewanego zużycia energii, bo w grę weszło o 42 watów mocy mniej w przypadku karty AMD. Nie bez powodu, bo Radeon RX 6600 finalnie może wykorzystywać mniej energochłonny interfejs PCIe 4.0×8, a nie PCIe 3.0×16, jak również 32-MB pokład Infinity Cache, wspomagający 8 GB GDDR6 na 128-bitowej magistrali.

Najnowszy wyciek z serwisu Videocardz, obejmujący część informacji pod embargo, potwierdza najważniejszą część tej specyfikacji. Wspomina jednak o znacznie większej ilości szczegółów, bo ujawnia, że ta karta będzie mogła pochwalić się 256-GB/s przepustowością, wydajnością rzędu 27 MH/s w kopaniu Ethereum i wynikiem 7805 punktów w 3DMark Time Spy.

Jej cena ma wynosić od 299 do 329$, a oficjalna premiera i zniesienie embarga na testy ma mieć miejsce 13 października bieżącego roku. Wydaje się to pewnym terminem, jako że te karty ponoć trafiają już powoli od firm pokroju MSI, czy Gigabyte na stoły AMD w celu weryfikacji. Będzie to rzecz jasna kolejny Radeon nowej generacji, którego wprowadzeniem na rynek zajmą się wyłącznie firmy trzecie.