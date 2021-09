Trwają testy Microsoft Edge 95. Jakie nowości przyniesie ta wersja?

Microsoft wciąż ulepsza swoja przeglądarkę, dzięki czemu użytkowników stale przybywa, choć nie w tak szybkim tempie, jakby można było oczekiwać. Czy właśnie testowana w kanale deweloperskim wersja Edge 95 przyciągnie nowościami więcej osób? Sprawdźmy.

Microsoft Edge 95 – nowości i poprawki, które trafią do przeglądarki

Z każdą kolejną wersją, przeglądarka Microsoft oferuje nam więcej funkcji, a istniejące błędy są sukcesywnie poprawiane. Ulepszane są również oferowane opcje oraz kwestie prywatności i bezpieczeństwa. Na razie korzystać możemy ze stabilnej wersji o numerze 94, ale w kanale deweloperskim testuje się już Edge 95, dzięki czemu możemy mieć wgląd w część wprowadzanych zmian.

Zacznijmy więc od poprawek, a takowych jest całkiem sporo, choć należy pamiętać, że w przypadku wersji testowej zawsze jest ich dużo. Microsoft pozbył się problemu z interakcją z wyskakującymi oknami autouzupełniania. Bywało, że powodowały one awarię przeglądarki, co w najnowszej wersji ma się skończyć. Naprawiono również problemy pojawiające się podczas przeciągania kart pomiędzy oknami czy zamykania kart z otwartymi dokumentami pakietu Office. Sekcja Ustawień też zyskała kilka poprawek eliminujących błędy takie jak: awarie podczas edytowania haseł zapisanych w Ustawieniach, puste wyszukiwanie w Ustawieniach czy problem z wyszukaniem niektórych funkcji.

Zgodnie z informacjami, w Edge 95 nie uświadczymy już problemów z rabatami, które czasem nie były stosowane, nie można było ich wyszukać albo ich użycie kończyło się błędem. Widżet internetowy zacznie wyświetlać się poprawnie i będzie zawierał cały interfejs użytkownika, a nie tak jak w niektórych przypadkach tylko jego część. Wiemy również, że naprawiono problem polegający na duplikowaniu lub wylogowywaniu profili następujący po aktualizacji przeglądarki oraz błędy z renderowaniem plików MHT.

Poprawki pojawią się też w wersji na smartfony:

W mobilnej wersji Edge pozbyto się problemów, jakie sprawiała sekcja „ulubione”, chodzi o błędy podczas porządkowania czy usuwania ulubionych. Przeglądarka ma uruchamiać się już bezawaryjnie, a użytkownicy nie będą z niej wylogowywani, jak to często miało miejsce. Aplikacje WebView2 czasami ulegały awarii wkrótce po uruchomieniu, ale tego w nowej wersji ma już nie być. Microsoft rozwiązał też problem z logowaniem do przeglądarki na konta szkolne czy służbowe oraz ze zbyt długim czasem nawigacji do niektórych witryn.

A jakie nowości pojawią się w Edge 95?

Na razie wiemy o dwóch nowych funkcjach, jakie są testowane. Zważywszy na fakt, że testy w kanale deweloperskim dopiero ruszyły, nowości może być potem jeszcze więcej. Wiadomo, że Edge 95 dostanie możliwość korzystania z klawiszy klawiatury do atramentu na plikach PFD oraz przechwytywaniu z Internetu. Druga funkcja dotyczy zaś kart płatniczych. Przeglądarka dostanie domyślnie włączoną możliwość ich synchronizacji ze stron, na których podawaliśmy dane kart, do konta Microsoft.