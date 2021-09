Type-212CD, czyli pierwsze okręty podwodne o konstrukcji stealth

Jeśli okręt podwodny Type-212A (zdjęcia) jest Wam znany, to idealnie, bo właśnie poznaliśmy jego nowocześniejsze uzupełnienie we flocie w postaci Type-212CD. Najpewniej będą to pierwsze okręty podwodne o konstrukcji stealth, kiedy zwoduje je odpowiadająca za nie niemiecka firma TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems), która współpracuje z norweską firmą Kongsberg nad projektem.

Nie możesz zniszczyć tego, czego nie widzisz, ale to czego nie widzisz, może zniszczyć ciebie

Czyhające w głębinach okręty podwodne można wykryć na dwa sposoby – aktywnie lub pasywnie. W tym drugim przypadku po prostu nasłuchuje się tego, co mają do powiedzenia rozchodzące się w toni morskiej, czy oceanicznej hałasy, to właśnie dlatego ostatnio tak bardzo dba się o wyciszanie układów napędowych.

To też powód, dlaczego coraz częściej wykorzystuje się aktywny system wykrywania, od którego z oczywistych względów niegdyś strojono. Nie bez powodu. Ten bowiem wskazuje bezpośrednio pozycję „zwiadowcy”, jako że działa aktywnie, generując fale akustyczne i nasłuchując sposobu, w który się odbijają. To ryzykowne działania, ale warte świeczki, bo obecnie okręty podwodne z obniżoną sygnaturą radarową na bazie samej konstrukcji nie istnieją.

Jasne – niektóre używają już warstw specjalnych gumowych płytek lub łat (powłok bezechowych), aby zmniejszyć ilość dźwięku odbijanego z powrotem do wroga, ale to nie czyni ich niewidzialnymi. Tego typu pochłanianie możliwie największej ilości fal dźwiękowych, uderzających o okręt, jest zwyczajnie umiarkowanie skuteczne.

Pierwsze okręty podwodne o konstrukcji stealth, czyli Type-212CD

Innymi słowy, zapowiada się na to, że klasa Type-212CD zapewni światu pierwsze okręty podwodne o konstrukcji stealth, z czego pierwszy egzemplarz zacznie już powstawać w 2023 roku i trafi na służbę do norweskiej marynarki w 2029 roku jako jeden z czterech planowanych. Trzy lata później pierwszy okręt Type-212CD otrzyma niemiecka marynarka wojenna, choć tutaj plan obejmuje tylko dwa egzemplarze (via Naval News).

Wyjątkowość tych 73- i 56-metrowych okrętów podwodnych o wyporności około 2500 ton sprowadzi się do możliwie najbardziej płaskiej konstrukcji poszycia. Zamiast obłych kształtów, odbijających fale radaru na wszystkie strony, te płaskie (o ile będą będą większe względem długości fali), będą odbijać ten dźwięk w formie znacznie węższej wiązki, ograniczając całościową sygnaturę radarową. Jednak nie jest to tak proste, jak w przypadku samolotów stealth, bo tutaj w grę wchodzą jeszcze odmienne warunki wodne.