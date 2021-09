Oppo łączy siły z Kodakiem w celu stworzenia nowego flagowca?

Najnowsze doniesienia wskazują, że Oppo postanowiło podjąć współpracę z Kodakiem, uznaną firmą fotograficzną. Ich cel jest prosty, stworzenie nowego flagowca, który zachwyci nas fotograficznymi możliwościami.

Jakiś czas temu znany leakster Digital Chat Station poinformował w swoim wpisie o współpracy Realme z jedną ze znanych fotograficznych marek. Potem inny leakster uściślił, że jest nią firma Kodak. Teraz Digital Chat Station donosi o kolejnej współpracy fotograficznego giganta z producentem smartfonów. Tym razem chodzi jednak o Oppo.

Taki ruch raczej nikogo nie zdziwi, w końcu od dłuższego czasu obserwujemy podobne zachowania na smartfonowym rynku. Huawei połączył siły z Leicą dając nam model Huawei P9, OnePlus i Hasselblade dali nam aparaty w OnePlus 9, a Nokia dość regularnie współpracuje z Zeissem. Efektem są lepsze obiektywy czy dodatki do oprogramowania.

Co wiemy o współpracy Oppo i Kodaka?

Informacje ujawnione przez leakstera mówią nam na ten temat całkiem sporo. Celem obu firm ma być stworzenie flagowego smartfona, który ma odzwierciedlać klasyczną konstrukcję aparatu Kodak.

Urządzenie ma zostać wyposażone w podwójną kamerę główną składającą się z czujników Sony IMX766 1/1,5 cala i oferującą po 50 Mpix rozdzielczości. Ma być to czujnik podobny do do tego, który pojawił się w Find X3 Pro.Ponadto smartfon ma być wyposażony w teleobiektyw 13 Mpix z 2-krotnym zoomem i aparat do macro 3Mpix, podobnie zresztą jak było to w Find X3 Pro.

Na razie, prócz tych informacji, nie wiemy na temat tego smartfona nic więcej. Pozostaje nam czekać na kolejne przecieki, lub oficjalne wieści ze strony Oppo.