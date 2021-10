95-GHz broń mikrofalowa Armii USA, czyli jak wygrać bez zabijania

Gdyby sieć 5G działała na takiej częstotliwości, to można byłoby rzeczywiście mieć obawy co do jej wpływu na zdrowie. Jednak tej sieci daleko do częstotliwości, na których operuje ADS, co jest skrótem od Active Denial System. To innymi słowy 95-GHz broń mikrofalowa Armii USA, która ponownie weszła w światło reflektorów.

Tym razem o tej nieśmiercionośnej broni mikrofalowej dowiedzieliśmy się z wyników dochodzenia przeprowadzonego przez NPR. To ujawniło szczegóły misji z początku czerwca tego roku, podczas której żandarmeria wojskowa została rozmieszczona w celu rozgonienia tłumu protestujących w pobliżu Białego Domu. Przed zrealizowaniem misji oficer żandarmerii wojskowej próbował dowiedzieć się, czy w Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych jest aktualnie dostępna broń emitująca promienie cieplne. Finalnie tłum rozpędzono dymem i gazem łzawiącym, co odpowiada na pytanie z nawiązką.

Czym jest 95-GHz broń mikrofalowa Armii USA?

Samo to, że ktoś poszukiwał broni tego typu, jasno wskazuje, że choć jest ona utrzymana poniekąd w tajemnicy, to najwyraźniej istnieje i można zwrócić się do niej w tak kryzysowych sytuacjach. Jednak ta tajemnica co do ADS jest tylko pozorna, bo choć nie wspomina się o tym systemie szeroko, to FAQ na stronie internetowej Joint Intermediate Force Capabilities Office odpowiada na wszystkie nasze pytania. Zwłaszcza że podlega pod program nieśmiercionośnej broni Departamenu Obrony.

95-GHz broń mikrofalowa Armii USA o wspomnianej wcześniej nazwie Active Denial System (ADS), to „nieśmiercionośna broń o ukierunkowanej energii, zdolna do wystrzeliwania fal o wielkości człowieka w promieniu milimetrowym na odległość 1000 m”. Takie coś nie zabija i nie niesie ryzyko uszczerbków na zdrowiu w przeciwieństwie do broni fizycznej, będąc jednocześnie skuteczne bez względu na rozmiar, płeć i wiek.

Chociaż tego typu objawy działania sprawiają wrażenie lasera, to ADS operuje w oparciu o wysokie częstotliwości, które są emitowane na cele przez bardzo krótki czas, doprowadzając do nieprzyjemnego gorąca na powierzchni skóry. Brzmi to groźnie, ale ta rozwijana od ponad 15 lat broń doczekała się tak wielu testów (idących w ponad 13000 prób), że finalnie udowodniono, że jest bezpieczna i nie powoduje ślepoty, czy raka. Jednak ciągle ulepsza się nią, aby poprawić jej rozmiar, wagę i chłodzenie.

W tym momencie ADS występuje w dwóch konfiguracjach. Ta mobilna sprowadza się do ciężarówki MVTR Korpusu Piechoty Morskiej, a ta bardziej stacjonarna do opancerzonego, kontenerowego sytemu, którego można przewozić pojazdami taktycznymi. Oba systemy przeszły gruntowną ocenę użyteczności wojskowej i mogą zostać szybko wdrożone po otrzymaniu wniosku.