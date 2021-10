Pierwsze wystrzelenie rosyjskiego hipersonicznego pocisku Zircon z okrętu podwodnego na nagraniu

Rosyjskie Ministerstwo Obrony pochwaliło się właśnie kolejnym krokiem na drodze ku wyposażeniu swoich okrętów wojennych i podwodnych w hipersoniczne pociski. Wprawdzie nie tak przerażające, jak torpedy Posejdon, ale i tak mające wnieść potęgę Rosji na znacznie wyższy poziom. Tak czy inaczej, właśnie miało miejsce wystrzelenie rosyjskiego pocisku Zircon z okrętu podwodnego. Wyjątkowe, bo pierwsze tego typu.

W październiku ubiegłego roku miał miejsce test nowego rosyjskiego pocisku hipersonicznego 3M22 Zircon, który wtedy, ponoć po raz pierwszy, został skierowany w cel na morzu. Ten test obejmował wystrzelenie rosyjskiego pocisku Zircon z pionowej wyrzutni fregaty Admirał Gorszkow w kierunku rzeczywistego celu morskiego oddalonego o 430 km. Jednak ten „pierwszy pierwszy” test wystrzelenia z tej fregaty miał miejsce w styczniu 2020 roku, podczas gdy dziś Zircon zaliczył swój kolejny kamień milowy, trafiając na pokład okrętu podwodnego.

Czytaj też: Stan technologiczny rosyjskiej marynarki uległ polepszeniu. Osiągnięto światowy poziom?

Test z fregaty

Wystrzelenie rosyjskiego pocisku Zircon z okrętu podwodnego

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że okręt podwodny K-560 Siewierodwińsk, należący do okrętów klasy Jasen, przeprowadził dziś testowy start pocisku Zircon na Morzu Barentsa. Wbrew pozorom miało to miejsce nie podczas zanurzenia okrętu pod powierzchnią wody, a po wynurzeniu, co widać bezpośrednio na nagraniu poniżej. Według rosyjskiego ministerstwa obrony, lot tego pocisku odpowiadał określonym parametrom i finalnie trafił w wymyślony cel. Innymi słowy, zakończył się sukcesem.

Czytaj też: Dlaczego USA i Chiny produkują nawzajem repliki swoich czołgów? Spójrzcie na atrapę Abramsa i Typ 99

Reklama

Wedle dostępnych na ten temat informacji, które jednak nie pochodzą bezpośrednio od Rosji, hipersoniczny pocisk 3M-22 został zaprojektowany przez NPO-Machinostroeniya w Reutov. Ponoć może rozwinąć prędkość 9 Mach, czyli 11025 km/h, dotrzeć do celu oddalonego o 1000 km i latać na wysokościach rzędu 28 kilometrów, gdzie czuje się zresztą najlepiej, bo to ten pułap pozwala mu latać na takie dystanse i z taką prędkością.

Czytaj też: Spójrzcie na wojskowe drony Chin na wystawie. Oto WZ-7, WZ-8 i GJ-11

Z kolei wedle Naval News, eksperci szacują, że głowice bojowe pocisków Zircon mogą ważyć od 300 do 400 kg, a ich długość ma wynosić 8-10 metrów. Finalnie Zircon ma być wystrzeliwany z uniwersalnych pionowych wyrzutni 3S-14 na okrętach wojennych i podwodnych oraz z mobilnych wyrzutni rakiet przybrzeżnych.