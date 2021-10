Al Zubarah dostarczona. To pierwsza korweta Kataru do obrony przed zagrożeniami z powietrza

Podczas uroczystej ceremonii zrealizowano dostawę korwety Al Zubarah, czyli pierwszej z czterech planowanych korwet, nazwanej tradycyjnie tak samo, jak jej typ – Al Zubarah. Odpowiada za nie włoskie przedsiębiorstwo stoczniowe Fincantieri, z którym Ministerstwo Obrony Kataru podpisało w 2017 roku kontrakt na m.in. zakup czterech fregat za 5 miliardów euro, z czego 1 mld był przeznaczony na same pociski.

Pierwsza z czterech planowanych korwet Kataru już w rękach państwa. Co potrafi Al Zubarah?

Przechodząc do tego co najważniejsze, czyli możliwości fregat typu Al Zubarah, te 107- i 14,7-metrowe okręty zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami RINAMIL. Otwiera to szerokie możliwości ich wykorzystania przez dużą dozę operacyjnej elastyczności, bo mogą one pełnić szereg różnych zadań – od nadzoru i patrolowania z opcją ratownictwa, po stanie się pełnoprawnym okrętem bojowym. Za ich napęd odpowiada z kolei system CODAD (Combined Diesel and Diesel), czyli połączenie przynajmniej pary niezależnie działających od siebie nawzajem silników diesla, które umożliwią maksymalną prędkość rzędu 51,85 km/h.

Te korwety, mogące pomieścić 112-osobowe załogi, dodatkowo będą mogły przyjmować na pokład jeden śmigłowiec czy spuszczać, z wykorzystaniem żurawi bocznych lub rampy holowniczej, statki pokroju RHIB, jak wskazuje Naval News. Ten serwis dodatkowo zebrał wszystkie informacje na temat uzbrojenia korwet typu Al Zubarah, które obejmuje działo główne Leonardo OTO 76/62 SR MF i dwie 8-komorowe wyrzutnie VLS Sylver A50 dla systemu rakiet ziemia-powietrze średniego zasięgu. Tymi pociskami mogą być Aster 30 Block 1, zapewniając kolejny element systemu obrony przeciwlotniczej SAAM-ESD, który uzupełni wielofunkcyjny radar Leonardo Kronos AESA.

Na pokładzie Al Zubarah ma też znaleźć się system pocisków kierowanych Mk 31 z 21-komorowym systemem wyrzutni dla pocisków Rolling Airframe Missile i dwoma zdalnie sterowanymi platformami OTO Marlin-WS pod 30 mm działka automatyczne. Możliwości przeciwokrętowe zapewniają z kolei pociski Exocet MM40 Block 3 w formie dwóch poczwórnych wyrzutni.