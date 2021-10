Powstał odporny na ataki cyfrowe system nawigacji dla okrętów od Thales i CS Group

Firmy Thales i CS GROUP połączyły swoje doświadczenie i uzupełniające się produkty, aby zaoferować światu jednocześnie wytrzymały i odporny na ataki cyfrowe system nawigacji. Owoc tej współpracy trafił już w stosownej wersji morskiej na nieokreślony okręt marynarki wojennej, wymagając zaledwie kilku godzin prac techników.

Dwie firmy pochwaliły się, że stworzyły odporny na ataki cyfrowe system nawigacji i przetestowały go z sukcesem

Ten nowy, odporny na ataki cyfrowe, system nawigacji składa się przede wszystkim z autorskiego IMU, czyli jednostki nawigacji inercyjnej Thales TopAxyz. Ta zapewnia wyjątkową wytrzymałość nawet w szczególnie rygorystycznych warunkach lotnictwa cywilnego, osiągając ponad 20 milionów godzin pracy. Trudno się temu dziwić, jako że firma Thales ma już ponad 40 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji systemów nawigacji inercyjnej. Z kolei CS GROUP, to firma specjalizująca się w tworzeniu inteligentnych, chronionych przed atakami systemów o znaczeniu krytycznym.

Wspólny cel obu firm, współpracujących ze sobą tak naprawdę od ponad 20 lat, sprowadzał się do stworzenia kompletnego systemu nawigacji dla okrętów nawodnych marynarki wojennej, który nie zostałby sparaliżowany w razie wojny elektronicznej. Wedle firm, pierwsza próba morska z jego udziałem, w warunkach operacyjnych na statku wojskowym, zakończyła się z sukcesem, co w obecnych czasach jest ważniejsze, niż może nam się wydawać.

W dzisiejszym stale zmieniającym się środowisku morskim, załogi muszą stawić czoła zupełnie innym zagrożeniom niż w przeszłości. Torpedy, pociski i działka to jedno, ale zanim w ogóle dojdzie do wystrzelenia pierwszej salwy, okręty najpewniej będą walczyć ze sobą w ramach wojny elektronicznej. Ta obejmie próby zagłuszania i fałszowania czy to transmisji radiowych, czy radionawigacyjnych rozwiązań na bazie GPS. Stąd zresztą ciągłe dążenie do porzucenia lokalizacji na bazie satelitów i postawienie na coś znacznie odporniejszego – pole magnetyczne naszej planety.

To jednak odległa przyszłość i długo jeszcze wojsko będzie polegać na konstelacjach satelitów GPS. Dlatego tak ważna jest jednostka inercyjna TopAxyz, która jest w stanie zapewnić dokładne, niezawodne informacje nawigacyjne niezależne od stanu morza i lokalizacji statku, w połączeniu z funkcją wykrywającą próby fałszowania sygnałów GPS. Wykorzystywane dane nawigacyjne są dystrybuowane w czasie rzeczywistym przez NDDS (Navigation Data Distribution System) opracowany przez CS GROUP.

To pokładowy komputer, który wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne w zakresie cyberbezpieczeństwa, gwarantując najwyższy poziom odporności na ataki. Swoją skuteczność opiera na trzech filarach: bezpieczniejszej nawigacji, mniejszych kosztach i ryzyku podczas integracji z okrętami, a na samym końcu łatwości użytkowania i uproszczonej konserwacji poprzez wykluczenie potrzeby regularnej kalibracji.