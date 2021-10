Chińskie okręty rakietowe stealth Typu 022 wcale nie są takie „stealth”

Na produkowane i będące na służbie od 2004 roku chińskie okręty rakietowe stealth, nazywane też mianem rakietowych kutrów, czy ścigaczy, padł właśnie głęboki cień. Okazało się, że ich zachwalane i do tej pory niepodważane rozwiązania stealth w dziwny sposób nie radzą sobie z SAR, czyli radarami z syntetyczną aparturą. Odkrył to specjalista H.I. Sutton, prowadzący bloga Covert Shores , posługując się niedawno właśnie satelitami SAR, co doprowadziło go do jeszcze innego odkrycia.

Czym są chińskie okręty rakietowe stealth Typu 022?

Przed ponad piętnastoma laty Chiny skonstruowały flotę 83 okrętów rakietowych do szybkiego ataku Typu 022, które możecie też znać pod nazwą typu Houbei. Mierzą niespełna 43 metry długości, a ich wyporność sięga 250 ton, ale skromne rozmiary razem z konstrukcją katamaranu sprawiają, że mogą rozpędzać się do nawet 67 km/h, co pozwala im przeprowadzać szybkie i zmasowane ataki z 14-osobową załogą.

Wbrew pozorom, ich siła ognia jest duża i dorównuje nawet pełnowymiarowym niszczycielom, bo każdy z tych okrętów posiada 30-milimetrowe działo Gatling AK-630 i osiem pocisków przeciwokrętowych YJ-83. Są dodatkowo w stanie operować na płytkich wodach, co jednak nie dziwi, bo zostały skonstruowane głównie po to, aby patrolować chińskie wybrzeże.

W ewentualnym konflikcie miałyby za zadanie działać przede wszystkim w pierwszej fazie wrogiego ataku, wykonując dynamiczne uderzenia morskie, paraliżujące obronę przeciwnika. Skuteczność w takich akcjach miałaby im zapewniać zarówno wspomniana wysoka prędkość, jak i zmniejszona sygnatura radarowa. Tyle że najnowsze informacje sugerują, że okręty rakietowe stealth Typu 022 są stealth tylko na papierze.

Czy w rzeczywistości kutry rakietowe Chin nie posiadają właściwości stealth?

Do tej pory nie podważano tego, że okręty typu Houbei są „niewidzialne” dla radarów. Ich niski profil w wodzie, płaskie powierzchnie kadłubów ze zintegrowanymi wyrzutniami i szeregiem ostrych, kanciastych linii, zdawały się świadczyć o tym z nawiązką. Wspomniany wcześniej specjalista, jak i Combat Fleets of the World również co do tego się zgadzają, ale nowe odkrycie poddaje możliwości stealth okrętów Houbei w wątpliwość.

How stealthy are #Chinese Navy (PLAN) 'stealth' ships really?



Ever wondered what they look like on radar? I did, so I got a high-res SAR satellite image of them.



Nod to @capellaspace for the imagery. And @TheIntelLab for help in some of the analysishttps://t.co/dB190tF5g2 — H I Sutton (@CovertShores) September 28, 2021

Sutton odkrył, że satelity SAR są w stanie z łatwością wykryć te okręty i ujawnić wiele ich szczegółów. Wykorzystują do tego szerokie pasmo częstotliwości (X w zakresie od 9,4 do 9,9 GHz) w widmie elektromagnetycznym, co pozwala im nawet penetrować chmury, czy korony drzew. Zdjęcia potwierdzają, że tego typu radary niweczą całe „wysiłki stealth” okrętów Typu 022, co otwiera możliwość ich wykrycia przez radar AN/APG-81 myśliwca F-35, czy SPY-1 krążowników i niszczycieli klasy Ticonderoga i Arleigh Burke, bo te korzystają z systemu radarowego SPY-1 (via Popular Mechanics).