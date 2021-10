Bojowe pojazdy Stryker będą przypalać wrogie drony mikrofalami

W ramach strategicznego porozumienia między General Dynamics Land Systems a Epirus Inc., bojowe pojazdy Stryker sięgną po specjalny system broni energetycznej, aby radzić sobie z wrogimi rojami dronów. Nie będzie to jednak ich pierwszy związek z tego typu podsystemem.

Wcześniej informowaliśmy Was o połączeniu Strykera z DE M-SHORAD – laserem Directed Energy-Maneuver Short-Range Air Defense pomyślanym specjalnie do obrony przed zagrożeniami powietrznymi, czyli przede wszystkim wrogimi dronami. Ten może bowiem przepalać zarówno ich obudowy, jak i śmigła, doprowadzać do detonacji pokładowych materiałów wybuchowych czy powodować awarie systemów elektronicznych. Integracja HPM firmy Epirus z Los Angeles na Strykerach jest więc kolejnym przejawem dążenia do zapewnienia im broni przeciwko dronom, co wcale nie jest przypadkowe.

Będące w służbie od 2002 roku, pojazdy bojowe Stryker są stale unowocześniane, aby jeszcze lepiej reagować na nowe zagrożenia na polach bitew. Tak też, po rozmieszczeniu w Iraku przed laty, musiały być chronione przed granatami o napędzie rakietowym (RPG) i radziły sobie z nimi w dobrym stopniu, ale z czasem okazało się, że brakuje im możliwości ochrony przed bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV). Stąd ostatnie wysiłki, na które decyduje się firma General Dynamics Land Systems.

Pojazdy bojowe Stryker z mikrofalową bronią HPM od Epirus

Startup Epirus na początku bieżącego roku zasłynął ze swojego systemu Leonidas, który sprowadza się do małej przyczepki ze specjalnym „prostopadłościanem” na siłownikach. W tym właśnie kanciastym kawale metalu kryje się cała technologia wykorzystująca mikrofale o wysokiej mocy do dezaktywowania elektroniki dronów, wysyłając w ich stronę zakłócające sygnały tysiące razy na sekundę. Dzięki swojemu zaawansowaniu, Leonidas może albo obrać na cel konkretnego drona w całym roju, albo walczyć ze wszystkimi na raz, niszcząc je za jednym zamachem.

Chcę przez to przekazać, że Epirus ma sporo doświadczenia w kwestii przypalania wrogich dronów mikrofalami, co podkreśla też oficjalny komunikat prasowy. Ten ujawnił, że w przyszłości pojazdy bojowe Stryker będą występować właśnie z mikrofalową bronią HPM, co jest skrótem od High-Power Microwave. Firma Epirus twierdzi, że jej postępy poczynione w dziedzinie systemów broni ukierunkowanej pozwalają drastycznie zmniejszyć fizyczne rozmiary całych systemów. Dodatkowo wykorzystują sztuczną inteligencję do sterowania półprzewodnikowymi wzmacniaczami mocy, które wytwarzają ekstremalnie wysoką moc wyjściową.

System wykorzystuje na dodatek otwartą architekturę sterowania, która powinna zapewnić jego łatwą integrację nie tylko z pojazdami Stryker, ale także z innymi istniejącymi platformami w armii amerykańskiej. Oprócz dronów, system może również służyć do kontrowania elektroniki używanej przez przeciwników, pozbawiając ich wsparcia ze strony podręcznych sprzętów elektronicznych podczas walki.