Najnowszy okręt klasy Borei wystrzelił niszczycielski pocisk balistyczny Buława Rosji

Kniaź Oleg, rozpoznawany też pod numerem K-552, to najnowszy okręt podwodny klasy Borei, czyli Projektu 955A, który po sześciu latach konstrukcji (od 2014 roku) doczekał się oficjalnego podniesienia bandery. Wkrótce dołączy na służbę do czterech swoich „braci”, ale zanim to nastąpi, musi przejść próby morskie. Dlatego właśnie ten najnowszy okręt klasy Borei wystrzelił w ramach jednego z testów rosyjski niszczycielski pocisk balistyczny Buława.

Rosja pokłada naprawdę wiele nadziei (oraz pieniędzy) zarówno w okręty podwodne klasy Borei, jak i nowoczesne międzykontynentalne pociski balistyczne Buława. Wiemy już, że niedawno w stoczni Siewmasz nad Morzem Białym ruszyła konstrukcja dwóch atomowych okrętów podwodnych Dymitr Doński i Kniaź Potiomkin. Są to najnowsze okręty Projektu 955A, które wejdą do służby jako ostatnie po trzech innych, których konstrukcja również nadal trwa. Dziś jednak nie o nich, a o parzę z pociskami Buława, jaką tworzą.

Niszczycielski pocisk balistyczny Buława wystrzelony z rosyjskiego okręty Kniaź Oleg

W rzeczywistości dzisiejsza wiadomość na temat tego duetu sprowadza się do udanego testu, potwierdzającego najważniejsze możliwości bojowe testowanego okrętu. Ten z zanurzonej pozycji pomyślnie wystrzelił pocisk Buława w kierunku poligonu na Kamczatce. Nie wiemy, czy atak okazał się precyzyjny, bo rosyjskie Ministerstwo Obrony wspomniało tylko, że „głowice bojowe pocisku pomyślnie dotarły do celu w wyznaczonym czasie”.

Specyfika pocisków Buława sugeruje nam jednak, że nawet kilkukilometrowy margines trafienia nie będzie dla nich problemem. Te pociski są bowiem w stanie rozpętać pogrom po przeleceniu ponad 8000 kilometrów przez sześć swoich głowic typu MIRV, z czego każda z nich może posiadać moc rażenia rzędu nawet 150 kiloton. Oznacza to, że tylko jedna głowica posiada 10-krotnie okazalszą niszczycielską siłę od bomby, którą zrzucono na Hiroszimę.

Sam okręt podwodny Kniaź Oleg, to również przykład nowoczesnego sprzętu, który mierzy 170 metrów długości i rozpędza się do maksymalnie 46 km/h, korzystając z pokładowego reaktora jądrowego i turbiny parowej. Nas interesuje jednak najbardziej to, że podobnie jak pozostałe okręty Borei, ten również jest w stanie płynąć z 16 pociskami Buława (wcześniejszy plan wspominał o 20) razem z sześcioma torpedami 533 mm.