Firma Alibaba stworzyła własny SoC serwerowy Yitian 710. Popularność ARM rośnie

Rosja tworzy nowe układy, aby „zamknąć” swoje państwo na technologię z USA i Chin. Apple dokonało tego samego swoimi M1 i Bionic A15, aby uniezależnić się od Intela. Google postąpiło podobnie, rozwijając swój SoC Tensor dla nowych Pixeli, a teraz do tego pociągu pod znakiem architektury RISC-V oraz ARM, który nabiera tempa, dołączyła chińska firma Alibaba. Ta stworzyła autorski SoC serwerowy Yitian 710.

Mamy swoje i to lepsze, a nawet tańsze! Czyli autorskie chipy coraz popularniejsze wśród gigantów na rynku technologii

Obecnie Alibaba, to jedna z największych firm technologicznych na świecie, która jest poniekąd uzależniona od rozwiązań i procesorów firm trzecich. Nie jest to zbyt „modne” i to ani trochę, bo w ostatnich latach, a nawet miesiącach, popularność odchodzenia od dawnych partnerów wśród firm wzrosła. Te zaczynają projektować własne układy logiczne, porzucając potrzebę płacenia innym za coś, co mogą zrobić sami, a to w dobie płatnej architektury ARM, czy bezpłatnej RISC-V jest znacząco ułatwione.

Dzięki własnym układom logicznym firmy nie tylko oszczędzają i uwalniają się od umów oraz ewentualnych restrykcji, ale też zaczynają być kowalami swojego technologicznego losu, mogąc nawet dostosowywać swoje SoC do konkretnych celów. Właśnie tak – gotowe procesory x86 nie są optymalne dla wszystkich obciążeń centrów danych, co jasno wskazuje, jak wiele można zyskać, projektując własne SoC.

Alibaba Yitian 710, czyli najnowszy SoC od T-Head

Wprawdzie określenie SoC Yitian 710 mianem sprzętu firmy Alibaba jest nieco niepoprawne, bo odpowiada za nie firma T-Head, która ma już na koncie dwa inne podobne projekty, ale tak się składa, że to spółka zależna od Alibaby. Jak podaje CnTechPost, postawiła ona na 5 nm proces technologiczny, zlecając produkcję swojego 128-rdzeniowego SoC, który będzie wykorzystywany przez firmę Alibaba wyłącznie w jej centrach danych. O konkurencji z AMD, czy Intelem na rynku nie ma więc na razie mowy.

Dostosowywanie naszych własnych chipów serwerowych jest zgodne z naszymi nieustannymi wysiłkami na rzecz zwiększenia naszych możliwości obliczeniowych dzięki lepszej wydajności i lepszej efektywności energetycznej. Planujemy wykorzystać chipy do wspierania obecnych i przyszłych firm w ekosystemie Alibaba Group. – powiedział Jeff Zhang, prezes Alibaba Cloud Intelligence i szef działu badawczego Alibaba Damo Academy.

Co najważniejsze, Yitian 710 jest obecnie najbardziej zaawansowanym układem SoC, jaki kiedykolwiek opracowano w Chinach, ale z jakiegoś powodu szczegóły na jego temat są niejawne. Oferuje 128 rdzeni – to jest pewne, ale jakich dokładnie? To już tajemnica. Podobnie zresztą, jak to, która dokładnie firma zajmuje się jego produkcją.