Test płyty głównej Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II

Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II to kolejny nowy model płyty głównej, tym razem nie oznaczony jako X570S, ale noszący po prostu dopisek II. Jak wypadnie on na tle konkurencji?

Co otrzymujemy wraz z Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II?

Wraz z płytą dostajemy:

instrukcję,

płytę ze sterownikami,

naklejki,

breloczek,

4x kabel SATA,

1x czujnik temperatury,

antenę WiFi,

zestaw opasek zaciskowych,

zestaw montażowy dla dysków M.2.

Liczba dodatków nie jest aż tak imponująca jak w przypadku konkurencji. Natomiast spokojnie wystarczy do do złożenia PC. Plusem jest antena WiFi na kablu, więc możecie ją postawić w dowolnym miejscu. Mogą się też przydać opaski zaciskowe.

Wygląd Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II

Sprzęt Asusa z serii Strix jest od dawna jednym z moich ulubionych. Płyta ma czarno-szary design z podświetlanymi dodatkami. Moim zdaniem bardzo dobrze to wygląda i będzie prezentowało się w obudowie z oknem. Płyta jest też typową konstrukcją ATX o wymiarach 305 x 244 mm.

Budowa Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II

Konstrukcja obsługuje najnowsze procesory AMD bez konieczności aktualizacji BIOS. Sekcja zasilania ma 12+4 fazy, co powinno spokojnie wystarczyć nawet do najmocniejszych procesorów na rynku. Ważne jest też jej chłodzenie, które obejmuje spore radiatory oraz 8 mm ciepłowód. Całość zasilana jest z dwóch złączy: 8-pin i 4-pin.

Asus zdecydował się na zastosowanie dwóch miejsc na dyski M.2. W przypadku procesora Ryzen 5000 będziemy mieli do dyspozycji dwa złącza PCI-E 4.0 x4 oraz SATA. Dodam tylko, że, za górne odpowiada procesor, za dolne chipset. W obu przypadkach możecie zmieścić konstrukcje 2242/2260/2280/22110. Każde ze złączy ma radiator Na płycie nie zabrakło też ośmiu złączy SATA 6 Gb/s.

Czytaj też: Test płyty głównej Gigabyte X570S Aero G

Na płycie znajdują się cztery złącza dla pamięci RAM. Ich łączna pojemność może wynosić 128 GB. Co ciekawe maksymalna prędkość w przypadku procesorów Ryzen 5000 to 4600 MHz, a w przypadku Ryzen 5000G 5100 MHz.

Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II ma trzy pełnowymiarowe złącza PCI-E, z których to dwa górne przy procesorze Ryzen 5000 będą działały w trybie 4.0 x16 (albo dual x8). Dolne działa w trybie 4.0 x16 (ze wsparciem dla x4). Dwa górne są też wzmacniane, więc nie ma szans na ich wyłamanie. Na płycie znajdują się jeszcze dwa złącza PCI-E 4.0 x1. Tutaj warto zwrócić uwagę, że złącze PCIeX16_3 współdzieli linie z PCIeX1_2.

Zastosowana karta audiuo to Realtek S1220A, czyli jakość dźwięku powinna być nawet niezła. Na płycie mamy do dyspozycji dwa złącza ethernet. Odpowiadają za nie karty Realtek 2.5 Gb oraz Intel I211-AT. Nie zabrakło też karty WiFi AMD RZ608 ze wsparciem dla Bluetooth 5.2. Taka konfiguracja powinna zadowolić większość osób.

Złącza obecne na płycie to:

1x CPU,

1x CPU OPT,

1x AiO Pump,

1x W_PUMP+,

2x Chassis Fan,

1x M.2 Fan,

1x USB 3.2 Gen2 (USB-C),

1x USB 3.2 Gen1,

2x USB 2.0,

2x RGB,

2x ARGB,

1x 10-1 system panel,

1x czujnik temepratury,

1x audio,

1x SPI TPM.

Na płycie znajdziecie też przycisk do czyszczenia CMOS oraz wyświetlacz kodów POST. Szkoda jednak, że nie ma przycisku startu i restartu. Asus mógłby też zastosować dwa złącza USB 3.2 Gen1, które czasami mogą się przydać. Poza tym nie mam uwag co do rozmieszczenia złączy ani ich pozostałej konfiguracji, choć trochę większa ilość złączy pod wentylatory była by również mile widziana.

Na tylnym panelu do dyspozycji mamy:

7x USB 3.2 Gen2,

1x USB-C,

1x HDMI,

1x DisplayPort,

2x wyjście na anteny WiFim

1x 1 Gb ethernet,

1x 2.5 Gb ethernet,

5x audio,

1x Optical S/PDIF.

Ogromnym plusem jest zastosowanie tylko najnowszych złączy USB 3.2 Gen2 – nie znajdziemy tutaj choćby USB 2.0. Brakuje mi jednak USB 3.2 Gen2 20 Gb/s, a przynajmniej producent nigdzie nie wspomina o takim złączu. Jeśli stawiacie na procesor ze zintegrowaną kartą to z pewnością też docenicie dwa wyjścia obrazu. Plusem jest tez obecność dwóch złączy ethernet. Z tyłu znajdziecie też przycisk do flashowania BIOS, a sama zaślepka portów jest zintegrowana z płytą główną.

BIOS Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II

BIOS ma tryb Ez, gdzie łatwo ustawicie profil pamięci. Tym razem jest to D.O.C.P., a nie XMP. W trybie zaawansowanym dostępna jest spora liczba opcji do zmiany. Nie będziecie mieli jednak problemów z OC procesora, które można łatwo i szybko wykonać. Także pozostałe opcje są dosyć logicznie porozkładane, a dostęp do nich nie jest utrudniony.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 5950X Chłodzenie MSI MAG CoreLiquid 360RH Pasta Noctua NT-H1 Pamięć RAM XPG Spectrix D50 4x 8 GB 3600 MHz CL18 M.2 Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy wykonałem przy domyślnych ustawieniach BIOS – włączyłem jedynie profil D.O.C.P. pamięci.

Czytaj też: Test płyty głównej ASRock X570S PG Riptide

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SU650 120 GB podłączonego przez stację dokującą do dostępnych złączy USB oraz SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Samsung 970 Evo 1 TB. Tutaj warto zwrócić uwagę na samą temperaturę dysku ukrytego pod radiatorem. Pod obciążeniem zanotowałem 65°C i 90°C (dysk ma dwa czujniki).

Testy – Cinebench R23

Cinebench to benchmark oparty o Maxon Cinema 4D. Pozwala on na ocenienie wydajności jedno i wielordzeniowej procesora. W testach wykorzystałem wersję R23 i 10 minutowy test, który sprawdza, czy po czasie nie wystąpi spadek taktowania procesora.

Testy – wPrime

wPrime to kolejny benchmark pozwalający na ocenienie wydajności platformy. Tym razem wykorzystuje on metodę Newtona do znajdowania liczb pierwszych. Tutaj wykorzystałem test 1024M oraz ustawiłem ilość wątków odpowiednią dla wykorzystywanego procesora.

Testy – Corona Benchmark

Corona Benchmark pozwala na ocenienie wydajności w tym silniku renderującym. Jest on dostępny dla Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. W testach wykorzystałem benchmark przygotowany przez twórców.

Testy – V-Ray

V-Ray to kolejny silnik renderujący, który umożliwia pracę na CPU i GPU. Jego wykorzystanie daje znacznie lepsze rezultaty niż inne silniki renderujące, stąd jego całkiem spora popularność. Testy przeprowadziłem w benchmarku dostarczonym przez twórców. Przetestowałem tutaj renderowanie na CPU oraz GPU CUDA.

Testy – Kraken JavaScript Benchmark

Kraken JavaScript Benchmark pozwala na porównanie wydajności procesora w obliczeniach związanych z JavaScript. Wynik podawany jest w milisekundach, czyli im mniej tym lepiej. Wykorzystana w teście przeglądarka to Google Chrome.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Fire Strike wykorzystuje API DirectX 11, a Time Spy DirectX 12. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Na wykresach możecie zobaczyć całkowity wynik uzyskany przez sprzęt.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider oraz Metro Exodus. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy ustawieniach kolejno: Ultra, Najwyższe i Ultra. Ray tracing czy DLSS pozostawał zawsze wyłączony. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench R23, który działał 15 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61. Temperatury sprawdziłem przed OC oraz po podkręceniu procesora do 4,4 GHz.

Przed OC

Po OC

Jak sami widzicie płyta nie ma problemów nawet po OC Ryzena 9 5950X. Temperatury są całkowicie akceptowalne i spokojnie możecie na płycie podkręcać nawet najwydajniejsze procesory dostępne na tą platformę. Z samym podkręcaniem nie miałem żadnych problemów – bardzo szybko udało mi się ustabilizować procesor.

Czytaj też: Test płyty głównej Z590 Aorus Pro AX

Test Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II – podsumowanie

Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II to kolejna ciekawa płyta, którą mam okazję testować. Tym razem bardzo podoba mi się jej wygląd, który na pewno także przydanie do gustu graczom. Konstrukcja jest też bardzo dobrze wykonana, oferuje sporą liczbę złączy czy WiFi 6E. Szkoda jednak, że nie ma przycisków czy dodatkowego złącza USB 3.2 Gen1 na samym PCB. Plusem są za to dwa złącza ethernet obecne na tylnym panelu.

Reklama

Płyta ma dosyć prosty w obsłudze BIOS. Nie będziecie więc mieli problemów z OC procesora czy szybkim ustawieniu pamięci RAM (tutaj zasługa D.O.C.P.). W testach płyta wypadła dobrze, choć wydajność wielowątkowa mogła by być bliższa tej oferowanej na płytach Gigabyte. Jest ona jednak lepsza od płyt ASRock. Natomiast w grach nie ma żadnych różnic i możecie tutaj liczyć na najlepsze wyniki. Sama sekcja zasilania spokojnie radzi sobie nawet z Ryzenem 9 5950X po OC, więc tutaj ciężko jest jej coś zarzucić. Jak zawsze w przypadku nowych płyt X570 plusem jest też brak aktywnego chłodzenia chipsetu.

Największym problemem jest jednak cena. Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II aktualnie nie jest dostępny w Polsce, a za granicą można go znaleźć w małej ilości sklepów w cenie ok. 430 euro (ok. 2000 zł). Niestety w podobnej cenie jest lepszy X570S Aorus Master. Mam jednak nadzieję, że z czasem cena płyty spadnie. Może się to zdarzyć jak wreszcie pojawi się w ofercie większej ilości polskich sklepów. W cenie ok. 1500 zł byłby to bowiem całkiem niezły wybór w szczególności dla graczy.

Za dostarczenie procesora AMD Ryzen 9 5950X dziękuję sklepowi X-Kom.