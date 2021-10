Bojowy rosyjski dron Hunter na nagraniu. S-70 Okhotnik UCAV zmierza do etapu prototypu

Hunter, Łowca, S-70 Okhotnik – rosyjski UCAV firmy Sukhoi nie jest niczym nowym w świecie bezzałogowych samolotów, bo po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o nim już przed dwoma laty. Jednak dopiero teraz doczekał się debiutu w oficjalnych mediach. Bojowy rosyjski dron Hunter zaliczył występ w materiale tamtejszego Ministerstwa Obrony, sugerując, że zmierza już do fazy prototypu.

Publiczny debiut S-70 Okhotnik UCAV. Bojowy rosyjski dron Hunter konstruowany wedle prawideł stealth jest ogromny

Na całe szczęście Rosja nie ograniczyła emisji do swojej krajowej telewizji i udostępniła przygotowany materiał na temat Sukhoi S-70 Okhotnik UCAV na YouTube. To pierwsze tak szczegółowe nagranie, które go przedstawia i co najciekawsze – może nie być jedynym. Sugeruje to wzmianka, że materiał pod przetłumaczonym tytułem „Wojskowa Akceptacja”, to „rozdział pierwszy”.

Na powyższym materiale z dronem Hunter w roli głównej pokazano wiele – wewnętrzne zatoki na (ponoć) pociski powietrze-powietrze, kilka kanałów wentylacyjnych, system kamer i anteny. Pomijając jego ogromne rozmiary, ten UCAV posiada ogólny kształt podobny do amerykańskiego bombowca B-2, ale z pojedynczym wlotem powietrza do jednego silnika odrzutowego na środku. Możliwość postawienia na tego typu rozwiązanie konstrukcyjne z pominięciem kabiny dla pilota zapewnił projektantom bezzałogowy charakter drona.

Sam film pokazuje nawet kilka szczegółów samego projektu i procesu produkcyjnego, który w tym masowym ujęciu jest dosyć odległy. Dostawy S-70 Okhotnik mają mieć bowiem miejsce w 2024 roku i nic dziwnego, bo na ten moment jeden z nowych dronów został skonstruowany, ale co najmniej trzy inne mogą już powstawać w rosyjskich hangarach. Ten pierwszy określono mianem „laboratorium”, co odnosi się zapewne do tego, że mowa o prototypie.

Wedle doniesień (via Interesting Engineering), druga wersja rosyjskiego UCAV będzie służyła również jako pole testowe dla badań i rozwoju. Trzecia i czwarta natomiast będzie już przykładem projektu znacznie bliższego temu końcowemu. Wtedy najpewniej rosyjski dron bojowy Hunter będzie w jeszcze większym stopniu przyciągał wzrok, co zresztą robi już teraz, będąc może i mniejszym od Su-57 Felon, ale posiadając podobną rozpiętość skrzydeł. W praktyce S-70 ma współpracować z tymi zaawansowanymi odrzutowcami bojowymi, jako „lojalny skrzydłowy” w trybie półautomatycznym.