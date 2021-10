Odrzutowe drony Banshee wystartowały z pokładu brytyjskiego lotniskowca

Royal Navy, czyli Królewska Marynarka Wojenna, pochwaliła się właśnie, że jej HMS Prince of Wales, czyli najnowszy superlotniskowiec Wielkiej Brytanii, stał się w ramach niedawnego testu platformą startową w ważnym celu. Mowa o dążeniu Brytyjczyków do zastąpienia załogowych myśliwców sprzętem typu UCAV, czyli bezzałogowymi dronami bojowymi. W ramach tego sprawdzianu odrzutowe drony Banshee wystartowały z pokładu Prince of Wales, stawiając ważny krok w kierunku nowej ery dla symulowanych ćwiczeń szturmowych.

To nie sprzęt jest najważniejszy, a ten, kto nim operuje. Dlatego też tak ważne jest dla mocarstw z całego świata przeprowadzanie stosownych ćwiczeń i sprawdzianów dla swoich podwładnych oddanych ojczyźnie. Problem w tym, że symulatory nie pozwalają przeprowadzać treningów w wystarczającym stopniu i dlatego też te muszą odbywać się w rzeczywistym świecie. Nie tylko kosztuje to majątek, ale też nierzadko naraża zarówno ludzi, jak i sprzęt.

Brytyjska marynarka wojenna realizuje swoje szkolenia z wykorzystaniem samolotów szkoleniowych Hawk T1, imitujących wrogie siły, ale że te mają zostać wycofane ze służby w kwietniu 2022 roku, coś musi je zastąpić. Rozważa się zastąpienie ich dronami Banshee, które już stosuje się w ćwiczeniach, ale w formie ruchomych celów, a nie agresorów, którzy mogliby symulować ataki rakietowe lub antyradarowe.

Mowa dokładnie o napędzanych silnikami odrzutowymi dronach QinetiQ Banshee Jet 80+, czyli tych najnowszych z rodziny Banshee, które cechuje sygnatura radarowa podobna do nadlatującego pocisku. Ich rozpiętość skrzydeł mierzy około 2,5 metra, a po stronie napędu opowiadają się dwa 40-kilogramowe statyczne silniki turbinowe, które są w stanie rozpędzić je do 740 km/h na wysokości 7600 metrów przez maksymalnie 45 minut.

Istnieje realne zapotrzebowanie na tani dron, taki jak Banshee, który może replikować szereg zagrożeń na niebie i zapewnić stanowisko testowe dla przyszłych ładunków. Kluczem do tego jest to, że okręt wojenny może transportować tego drona podczas operacji, wystrzeliwać go i używać do utrzymywania personelu w gotowości co do przeciwdziałania zagrożeniom z góry. Umiejętność dostosowania ładunku do różnych zadań jest również kluczowa, aby zapewnić opłacalność i interoperacyjność w całej flocie.

– powiedział komandor Rob Taylor, kierownik ds. testów i oceny w Royal Navy Air.