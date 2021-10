Zaszyte w mundurach czujniki pozwolą ogarnąć najbardziej chaotyczne bitwy

Rozwój technologii od ostatnich największych wojen światowych sprawił, że ewentualne starcia mocarstw na wielką skalę w przyszłości, do których miejmy nadzieję, że nie dojdzie, będą zupełnie innym pokazem siły. Na samym poletku informacji technologia zapewnia obecnie ogromną przewagę, ale zaszyte w mundurach czujniki wniosłyby to na całkowicie nowy poziom.

MDO autorstwa konsorcjum NextFlex wskazuje, jak korzystnie zaszyte w mundurach czujniki wpłynęłyby na wojsko i jego operacyjność

Wspominamy o tym nie bez powodu, a dlatego, że konsorcjum badawczo-produkcyjne z siedzibą w San Jose w Kalifornii o nazwie NextFlex pochwaliło się właśnie swoim nowo opracowanym dziełem. To Multi-Domain Operations (w skrócie MDO), przyjmujące postać elastycznego urządzenia elektronicznego do noszenia, które jest wystarczająco lekkie i małe, aby można było je zintegrować bezpośrednio z koszulką, czy mundurem wojskowym. Po co? Już wyjaśniam.

Dzięki MDO wyposażenie żołnierzy mogłyby znacząco wzbogacić czujniki zarówno do noszenia na ciele, jak i wbudowane bezpośrednio w ich mundur, które nieustannie komunikowałyby się z tym nowym modułem. Wykorzystywałyby do tego komunikację radiową, zbierając wszystkie informacje na temat zarówno żołnierza, jak i jego otoczenia. Z jednej strony pozwoliłoby to dbać o zdrowie i stan wysyłanych w bój ludzi, a z drugiej polepszyłoby świadomość o polu bitwy, czy lokalnym środowisku.

W tym projekcie nasz zespół NextFlex wykazał się skokiem naprzód [w] zdolnościach produkcyjnych, które obejmowały udaną integrację elastycznej elektroniki z tekstyliami. Otwiera to wiele możliwości w dziedzinie urządzeń do noszenia i urządzeń medycznych. Można sobie wyobrazić inteligentną odzież, która wyczuwa parametry życiowe i przekazuje alerty w żądane miejsce. – wyjawił serwisowi Popular Mechanics Oxana Pantchenko, kierownik programu inżynieryjnego w NextFlex.

Natłoku szczegółowych informacji od dziesiątek żołnierzy wprawdzie nie dałoby się ogarnąć ludzkim umysłem, ale za to odpowiadałaby sztuczna inteligencja i stosowne algorytmy. Odpowiedni system byłby w stanie analizować nieustannie gromadzone przez czujniki dane, będąc w stanie określać pozycję wrogów po wystrzale, czy wykrywać i klasyfikować wybuchy na polu bitwy, zapewniając szczegółowe dane dowódcom.

Łatwo wyobrazić sobie taktyczne wykorzystanie tych danych, jako że pomagałyby wykrywać znacznie wcześniej ataki chemiczne i biologiczne, niwelować szanse porażki misji, dbając odpowiednie wypoczęcie żołnierzy, czy szybciej odszukiwać rannych na polu bitwy, którym należy udzielić niezwłocznie pomocy.