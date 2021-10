Broń jądrowa dla myśliwców F-35. Szanse na drugi samolot stealth USA z nuklearnym uzbrojeniem

Jeśli doczekamy się sytuacji na świecie, która sprawi, że największe mocarstwa zaczną sięgać po niszczycielską moc atomu, lotnictwo USA będzie na to przygotowane… i to z nawiązką. Dąży zresztą obecnie do rozwinięcia tych możliwości z wykorzystaniem zaawansowanego odrzutowca bojowego piątej generacji. Ostatnio bowiem broń jądrowa dla myśliwców F-35 zaliczyła ważny test, przybliżający ją do integracji na ich pokładach.

Już teraz flota Sił Powietrznych USA pod kątem myśliwców i bombowców, które są w stanie przeprowadzać ataki z wykorzystaniem bomb nuklearnych, jest imponująca. Te możliwości posiadają już myśliwce F-15E Strike Eagle, F-16C i F-16 Fighting Falcon, ale brakuje im jednej ważnej cechy – niskiej sygnatury radarowej związanej z technologią stealth.

To sprawia, że broń jądrowa dla myśliwców F-35 zagwarantuje lotnictwu USA drugi samolot stealth, który może latać z bombami nuklearnymi. Obecnie jest to bombowiec B-2 Spirit, a w przyszłości będzie nim ciężki bombowiec B-21 Raider, który również będzie miał takie możliwości, kiedy trafi na służbę w połowie lat 20. XX wieku.

Najnowszy test z udziałem myśliwców F-35 i atrap bomb nuklearnych

Dwa myśliwce F-35 po starcie z bazy sił powietrznych Nellis w Nevadzie wypuściły w ubiegłym miesiącu atrapy bomb nuklearnych na pobliskim poligonie. Loty w dniu 21 września były testami „gradacyjnymi”, które są niezbędne do tego, aby wariant F-35 Sił Powietrznych mógł przejść „proces certyfikacji projektu nuklearnego”.

Kiedy do tego dojdzie? Na ten moment to tajemnica, ale wiemy, że nie wszystkie egzemplarze F-35A będą do tego zdolne. Tylko myśliwce w konkretnych jednostkach otrzymają stosowne ulepszenia sprzętowe i siłę roboczą, aby być w stanie latać z bombami nuklearnymi.

Wspomnianymi atrapami, biorącymi udział w teście, były odpowiedniki pełnoprawnych bomb grawitacyjnych B61-12. Wedle oficjalnych informacji Departamentu Energii USA mają około 3,66 metra długości i ważą prawie 375 kg, a ich wydajność wybuchowa może sięgnąć 50 kiloton. Nie były to jednak wyłącznie kawałki metalu, które zrzucono podczas lotu, a bomby z czujnikami oraz instrumentami do zbierania i przechowywania danych.