Przerośnięta elektryczna hulajnoga z wielkimi oponami, czyli Rolley+ od Scooterson

Firma Scooterson podbiła właśnie Indiegogo, zachęcając prawie stu klientów do kupienia Rolley+. To z kolei nic innego, jak przerośnięta hulajnoga elektryczna z siodełkiem, jeżdżąca dumnie na swoich szerokich oponach i chwaląca się wieloma ciekawymi rozwiązaniami. Jest też prosta w użytku i nie wymaga nawet podnóżki, aby utrzymać pion.

Pewne jest, że elektryczna hulajnoga Rolley+ doczeka się produkcji, bo nie tylko zakończono już najważniejsze etapy rozwoju i prototypowania, ale też zrealizowano małoseryjną produkcję. Firmie zresztą musi zależeć na tym eScooterze i zrobi zapewne wszystko, aby przekuć go na masowo produkowany produkt po tym, jak doczekała się wpłat rzędu miliona złotych. Finalnie każdy chętny po wyłożeniu 2390 dolarów powinien otrzymać swój egzemplarz Rolley+ w maju 2022 roku, po czym cena wzrośnie o 1100 dolarów.

Co dokładnie oferuje elektryczna hulajnoga Rolley+ od Scooterson?

Najbardziej imponującym elementem Rolley+ jest sama rurowa rama ze stopu aluminium klasy lotniczej, którą połączono z korpusem z polimeru wzmocnionego włóknem węglowym. Ta rama stanowi spójną całość z kierownicą, siodełkiem nad tylnym błotnikiem oraz pokładem, w którym znalazł się wymienny akumulator.

Napędzeniem niestandardowych opon Kenda 200/30-11 zajmuje się silnik w piaście o mocy 750 watów, który wytwarza 80 Nm momentu obrotowego i rozpędza hulajnogę do maksymalnie 32 km/h. Jest to spowodowane jednak nie brakiem mocy, a ogranicznikiem z góry. Po stronie zasięgu na jednym ładowaniu mowa o 48 km za sprawą 750 Wh akumulatora, którego naładowanie do 100% zajmuje około trzy godziny.

Elektryczna hulajnoga Rolley+ sięgnęła też hamulce tarczowe z przodu i z tyłu czy adaptacyjny reflektor wbudowany w kierownicę, który włącza się z automatu w razie potrzeby. Scooterson zadbał też o technologiczne poletko, rozwijając algorytm na bazie sztucznej inteligencji, który może zarówno automatycznie dostosowywać sposób przyspieszania, jak i zapewniać użytkownikowi wskazówki co do jazdy za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Smartfon jest zresztą dla Rolley+ naturalnym rozszerzeniem, bo po przymocowaniu go do kierownicy, zaczyna pełnić funkcję wyświetlacza pokładowego, łącząc się z hulajnogą przez Bluetooth lub LTE. To za pośrednictwem aplikacji wybieramy cztery poziomy wspomagania silnika, udostępniamy hulajnogę innym, dbamy o jej bezpieczeństwo i ewentualnie wyszukujemy jej lokalizację. Odblokowujemy ją z kolei z wykorzystaniem funkcji rozpoznawania twarzy lub właśnie z wykorzystaniem aplikacji.