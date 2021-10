Parkujesz, a elektryczny rower sam się ładuje. System Tiler dokonuje tego za pośrednictwem podnóżek

Systemy ładowania bezprzewodowego mogą uwolnić nas od przewodów już nie tylko w przypadku telefonów, czy mobilnych gadżetów, ale też samochodów i rowerów. Rozwój tej technologii jest więc gwarantowany, ale wyzwania, jakie musi pokonać są na tyle ogromne, że niektóre firmy nawet nie myślą jeszcze o prawdziwie bezprzewodowym ładowaniu, stawiając na to „stykowe”. Przykładem tego jest nowy system Tiler, który sprawia, że tuż po zaparkowaniu elektryczny rower zaczyna ładować się z automatu.

Bezprzewodowe ładowanie ebike, czyli system Tiler, który sprawia, że po zaparkowaniu elektryczny rower zacznie ładować się poprzez podpórkę

Jedną z takich firm jest holenderski Tiler z produktem o tej samej nazwie, który próbuje przenieść bezprzewodowe systemy ładowana na poletko elektrycznych rowerów. Ten system został zaprojektowany z myślą o konkretnych zastosowaniach komercyjnych i zdecydowanie nie użytku w prywatnym domu, co zresztą nie dziwi.

Akcentuje to nawet sposób jego dystrybucji, bo obecnie Tiler jest oferowany jako część projektu pilotażowego w cenie od 25 euro miesięcznie za umowę na trzy lata. Przeznaczony głównie dla firm, świadczących usługi wypożyczania elektrycznych rowerów, składa się z dwóch części.

Jednej nikt ze sobą nie zabierze, bo przyjmuje ona formę odpornej na warunki atmosferyczne płytki ładującej wbudowanej w chodnik. Ta jest połączona bezpośrednio do lokalnej sieci elektrycznej.

Drugi element sprowadza się do specjalnej dwunożnej podpórki rowerowej, która jest montowana bezpośrednio na rowerze i podłączona na stałe do akumulatora. To zresztą kolejna cecha, przez którą system Tiler najpewniej nie znajdzie się w żadnym sprzedawanym regularnie ebike.

Tego typu prosty dwuelementowy system umożliwia rozpoczęcie ładowania od razu, kiedy tylko rower znajdzie się na odpowiednim miejscu, a użytkownik podeprze go zintegrowaną podpórką. Wtedy do gry wkraczają ładujące cewki indukcyjne, pracujące na natężeniu 2 amperów, które są ponoć w stanie w pełni naładować elektryczny rower w czasie zbliżonym do ładowania z wykorzystaniem zwyczajnej ładowarki przewodowej. Plany obejmują jednak konfiguracje 4-amperową.