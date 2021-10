Elektryczne rowery w wojsku. Testy australijskiej armii już ruszyły

Wiemy już, że elektryczne rowery wypychają z rynku te zwyczajne, ale ich zastosowanie może wykraczać o wiele dalej poza konsumenckie formy transportu. Przykładem tego jest armia australijska, która wykorzystuje te jednoślady z myślą o misjach rozpoznawczych, torując drogę do przyszłości, w której elektryczne rowery w wojsku będą na porządku dziennym. Pod koniec roku poznamy wyniki tych testów.

Do końca roku dowiemy się, czy wedle australijskiej armii elektryczne rowery w wojsku mają sens

6 października armia australijska opublikowała film, który prezentuje nowe elektryczne rowery rozpoznawcze w akcji. Nagranie i stosowne testy wykonano w Townsville Field Training Area w stanie Queensland, podczas których piechota konna przetestowała kilka ebike Stealth B-52. Teren podbiły w asyście bojowych pojazdów opancerzonych, które jednak nie odgrywały w tym sprawdzianie zbyt wielkiej roli.

Dzięki elektrycznym rowerom Stealth B-52, żołnierze byli w stanie podróżować dalej i szybciej, unikając w większym stopniu wykrycia przez siły wroga. W tym zastosowaniu „wojskowi rowerzyści” odpowiadali za wytyczanie trasy bojowemu pojazdowi rozpoznawczemu Boxer i sprawdzanie potencjalnych zagrożeń z wyprzedzeniem. Wszystko to przy zminimalizowanej szansie na ich wykrycie, o co zadbał zarówno cichy napęd, jak i mniejszy potencjał do wzniecania w powietrze pyłu.

Elektryczne rowery B-52 firmy Stealth wykorzystane w tych testach zaliczają się w ujęciu naszego prawa do standardowych motocykli. Jednak w Australii i wedle samego producenta, można określać je mianem rowerów. Łączą w sobie terenowe opony, 4-tłoczkowe hamulce tarczowe, podwójne zawieszenie (200 mm na przodzie i 250 mm na tyle), układ napędowy na bazie pedałów i łańcucha oraz imponujące wspomaganie elektryczne.

W przypadku tego ostatniego, w grę wchodzi silnik elektryczny o mocy szczytowej rzędu 6,2-kW w tylnej piaście, który zapewnia nie tylko wspomaganie podczas pedałowania, ale też „napęd na zawołanie”. Dzięki niemu maksymalna prędkość wynosi 90 km/h, podczas gdy 2000 Wh akumulator oferuje zasięg do 100 km po pojedynczym 3-godzinnym ładowaniu.