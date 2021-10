Elektryczny Ryzr od SAIC Design łączy świat samochodów i motocykli w futurystycznym stylu

Londyńska firma SAIC Design ujawniła swoje najnowsze dzieło dla nowo powstałej chińskiej marki R. To elektryczny Ryzr w formie koncepcji, który dopiero co został przelany na elektroniczny papier w formie projektu 3D, ujawniając to, jak miałaby wyglądać futurystyczna hybryda samochodu i motocykla.

SAIC Design pokazało swoją najnowszą koncepcję Ryzr dla chińskiej marki R. To dwuosobowa hybryda motocykla i samochodu

Wedle pomysłodawców i projektantów, R Ryzr reprezentuje sobą „ostateczną symbiozę człowieka i maszyny”, oferując interesujące skrzyżowanie samochodu z motocyklem. Jest przejawem projektu, rozpoznającego zmieniające się formy transportu, jako że podczas pandemii transport publiczny został nieco zapomniany na rzecz samochodów osobowych, motocykli i rowerów (najczęściej tych elektrycznych).

R RYZR to ekscytująca i instynktowna wizja przyszłości podróży miejskich. Eksplorując to, co niekonwencjonalne, odblokowuje nowe środki transportu na przyszłość, nowe doświadczenia i nowe emocje. – powiedział Carl Gotham, dyrektor ds. projektowania zaawansowanego.

SAIC Design stworzyło go z myślą o połączeniu najbardziej charakterystycznych cech dla motocykli oraz samochodów. Przy tym wszystkim dom projektowy zapewnił mu kilka interesujących autorskich rozwiązań pokroju specjalnie zaprojektowanej kurtki w otwartej kabinie, którą kierowca musi ubrać przed ruszeniem w drogę. To właśnie przejaw wspomnianej wyżej symbiozy z technologią.

Po stronie mechanicznej Ryzr ewidentnie zaczerpnął elementy zawieszenia i układu z motocykli. Jako że te zostały zamontowane na zawiasach, co sprawia, że podczas skręcania kierowca nachyla całe nadwozie względem drogi, w czym pomagają również zakrzywione opony. Takie możliwości odpowiadają charakterowi koncepcji, której stylistyka prezentuje sobą połączenie samochodu i motocykla wyścigowego.

Łatwo wyczuć też w tym projekcie inspirację samochodami Formuły 1 przez formę kół i układu kierowniczego, jak również supermotocyklami. W tej kwestii akurat odpowiada za to powiększony i podniesiony ogon z dodatkową płetwą stabilizującą. Nie wiemy jednak, jak sprawa ma się po stronie osiągów, bo dokładna specyfikacja Ryzr jest na ten moment tajemnicą. Pewne jest jednak, że to model w pełni elektryczny, o czym świadczy port ładowania.