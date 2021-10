Fairphone 4 zadebiutował – 5 lat gwarancji i długie wsparcie

Fairphone 4 to kolejny przejaw założeń firmy, która celuje w tworzenie etycznych smartfonów. Te urządzenie ma służyć przez lata, a zapewni to nie tylko specyfikacja, ale również 5 lat gwarancji i wsparcie do 2025 roku.

Sam design może wielu osobom nie przypaść do gustu. W oczy rzucają się dość szerokie ramki z góry i z dołu, te po bokach są już znacznie węższe w porównaniu z poprzednimi modelami. Ramka wykonana jest jednak z aluminium, zaś zgodność z normą IP54 daje nam poczucie, że smartfon nie ucierpi tak szybko przy normalnym korzystaniu. Jeśli już przy wykonaniu jesteśmy, warto tutaj wspomnieć o podejściu firmy. Pisaliśmy na początku o „etycznych smartfonach” i określenie to nie jest wyssane z palca. Fairphone zapewnia bowiem, że ich telefony nie mają przyczyniać się do generowania kolejnych elektrośmieci. Jeśli oddamy im stary model, oni poddadzą go recyklingowi, a gdy będzie to możliwe – dadzą drugie życie.

Fairphone 4 (źródło: Fairphone)

Bardzo łatwo jest je również naprawić i to wcale nie w serwisie, bo wszelkie części zamienne producent oferuje w swoim sklepie. Przykłady?

Oto one:

port USB-C – 14,95 euro,

bateria – 29,95 euro,

głośnik – 19,95 euro.

Więcej części znajdziecie w sklepie producenta.

Sprawdźmy specyfikację smartfona Fairphone 4

A jak wygląda specyfikacja? Jest ona całkiem porządna, a do tego dostajemy tutaj łączność 5G oraz czip eSIM, co z pewnością będzie sprzyjało długiemu użytkowaniu smartfona.

Fairphone 4 (źródło: Fairphone)

Wyświetlacz LCD IPS ma przekątną 6,4 cala i rozdzielczość Full HD+. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 750G wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Jeśli to za mało, przy pomocy karty microSD rozbudujemy ją do 1 TB. Warto wspomnieć, że Fairphone 4 obsługuje 5G zarówno na karcie nano SIM jak i eSIM. Nieco rozczarowywać może bateria, ta ma pojemność 3905 mAh, ale wspiera szybkie ładowanie. Na pokładzie nie zabrakło NFC, DualSIM czy czytnika linii papilarnych.

Aparat do selfie oferuje rozdzielczość 25 Mpix (f/2.2), zaś z tyłu znajdziemy aparat główny 48 Mpix (f/1.6) i obiektyw szerokokątny 48 Mpix ( f/2.2).

W zestawie nie dostajemy kabla do ładowania ani ładowarki.

Tak długą gwarancję mogliby oferować wszyscy

Standardowa gwarancja na smartfony, której zresztą wymaga Unia Europejska, wynosi 2 lata. Wielu producentów lub sklepów pozwala na dokupienie kolejnego roku, jednak po tym czasie musimy już radzić sobie sami. Trzy lata to również średni okres, w którym użytkownicy dostają aktualizacje zabezpieczeń i oprogramowania (choć tutaj nadal dominują dwa lata). Fairphone znacznie wyłamuje się z tych trendów.

Fairphone 4 (źródło: Fairphone)

Fairphone 4 trafi w ręce użytkowników z aż 5-letnią gwarancją (dotyczy to modeli kupionych przed 31 grudnia 2022 roku i zarejestrowanych tutaj) i zapewnieniem aktualizacji do Androida 12 i 13. Producent dodatkowo będzie oferował mniejsze aktualizacje do 2025 roku. Interesujący jest również fakt, że istnieje tutaj szansa również na dwie kolejne wersje Androida – 14 i 15. Fairphone nie gwarantuje ich, ale zapewnia, że jeśli się uda, to zaoferuje je swoim klientom.

Ile kosztuje Fairphone 4?

Kwestia ceny może niektórych odstraszyć od tego smartfona. Za wariant 6/128 Gb zapłacimy bowiem 579 euro, czyli jakieś 2700 zł, zaś za 8/256 GB – 649 euro – ok. 3000 zł.

Fairphone 4 (źródło: Fairphone)

Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie zalety tego urządzenia – długość gwarancji, wsparcie i łatwość naprawy – kwoty nie wydają się aż tak wygórowane.

Fairphone 4 można już kupić w przedsprzedaży, ale wysyłka ruszy dopiero 25 października.