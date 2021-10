Far Cry 6 – test wydajności kart graficznych Nvidia

Far Cry 6 to najnowsza odsłona znanej serii, na którą czekało mnóstwo osób. Jak wypadną w niej karty graficzne Nvidia?

Wymagania Far Cry 6

Te najniższe zapewniające 30 fps w 1080p nie są wcale wysokie. Procesor może być starszy, podobnie jak karta graficzna. Nawet nie jest wymagane 16 GB pamięci RAM. Jeśli chcecie grać w rozdzielczości 4K przy 30 fps z włączonym RT to wtedy zdecydowanie musicie mieć jeden z najmocniejszych sprzętów na rynku. Sam procesor nie jest jeszcze klasy Core i9/ Ryzen 9, ale karta graficzna musi być na poziomie RTX 3080/ RX 6900 XT. Przyda się też wtedy sporo miejsca na dysku aby zainstalować dodatkowe tekstury HD. Gra działa też tylko pod kontrolą systemu Windows 10 20H1 lub nowszego.

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanego w grę benchmarka. Wybrałem tutaj ustawienia Ultra oraz zainstalowałem i włączyłem tekstury HD. Testy przeprowadziłem też po włączeniu ray tracingu oraz FSR w trybie Ultra jakość. Gra działa pod kontrolą API DirectX 12, a zainstalowane sterowniki to Nvidia Game Ready 472.12.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-10900K @ 5,1 GHz Chłodzenie Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock Z590 Taichi Pamięć RAM XPG Spectrix D50 4x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk AORUS NVMe Gen4 SSD 1 TB Dysk Samsung 970 Evo NVMe 1 TB Zasilacz FSP Aurum PT 1000W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W pierwszej z rozdzielczości praktycznie każda grafika bez problemów daje radę bez RT. Jeydnie GTX 1650 osiągają poniżej 60 fps, ale tutaj wystarczy trochę obniżyć detale. Włączenie RT wcale aż tak nie zbija wydajności i nadal każda z grafik RTX zapewnia średnio powyżej 60 fps. Jeśli dodamy do tego FSR to możemy zobaczyć, że większość kart prawie zrównuje się wydajnością i zapewnia powyżej 90 fps.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości odpadły już GTX 1650 – mają za mało VRAM i ilość fps jest poniżej 10. W kolejnych rozdzielczościach będzie znacznie więcej takich grafik. Bez RT już RTX 2060 zapewnia średnio 60 fps. Po jego włączeniu potrzeba już RTX 2070 SUPER, co jest nadal dobrym wynikiem. Natomiast włączenie FSR zapewnia średnio powyżej 60 fps dla każdej z kart.

Testy w rozdzielczości 3440 x 1440

W rozdzielczości 3440 x 1440 potrzeba tak naprawdę RTX 2060 SUPER/ RTX 3060, aby uzyskać średnio ok. 60 fps. Natomiast po włączeniu RTX taką ilośc klatek na sekundę zapewnia RTX 2080 w mocno podkręconej wersji. Natomiast po dodaniu FSR w trybie Jakość ultra już RTX 2060 SUPER oferuje średnio 60 fps.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej z rozdzielczości bez RT średnio 60 fps zapewnia RTX 3070, co jest bardzo dobrym wynikiem. Far Cry 6 nie jest więc aż tak wymagający jakby się mogło wydawać. Natomiast karty z pamięcią poniżej 8 GB kompletnie sobie nie radzą i notują poniżej 10 fps. Włączenie RT niestety eliminuje z zestawienia wszystkie karty mające już mniej niż 10 GB pamięci VRAM. Natomiast tutaj potrzeba i tak przynajmniej RTX 3080 do uzyskania płynnej rozgrywki. Dodanie FSR zmienia tę sytuację i wszystkie karty RTX dają radę z przejściem testu. Średnio ok. 60 fps zapewnia już RTX 2080 SUPER, co jest nadal dobrym wynikiem.

Podsumowanie

Far Cry 6 bez RT nie jest aż tak wymagającym tytułem. Jego włączenie również nie powoduje mocnego spadku fps, co jest na pewno sporym plusem. Jeśli chcecie też podbić ilość klatek na sekundę to zawsze możecie włączyć FSR. Natomiast najbardziej przeszkadzają tutaj tekstury HD wykorzystujące sporą ilość pamięci VRAM. Tutaj w rozdzielczości 4K nie poradzą sobie karty z pamięcią poniżej 8 GB, a po włączeniu RT poniżej 10 GB. w Rozdzielczościach od 2k odpadają już karty z pamięcią poniżej 6 GB. Warto więc tutaj rozważyć po prostu wyłączenie tekstur HD.

Poza tym sama gra nie wydaje się aż tak wymagająca. Na rynku jest wiele tytułów, które w rozdzielczości 3840 x 2160 bez RT nie uzyskują średnio 60 fps nawet na RTX 3080. Tutaj osiągnąłem to już na RTX 3070, więc naprawdę nie jest źle. Dajcie też znać w komentarzach jak Wasz sprzęt wypada w Far Cry 6 i jaką średnią ilość fps osiągacie.