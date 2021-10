Jak działa czterosuwowy silnik? Nagranie z pierwszego takiego przezroczystego bloku

Czterosuwowe silniki są już z nami od ponad wieku i choć przez elektryczną rewolucję ich era świetności dobiega powoli końca (tak przynajmniej może się wydawać), to będą częścią naszego życia jeszcze przez wiele lat. Warto więc je docenić i zgłębiać ich tajemnice tak bardzo, jak to tylko możliwe, w czym pomogli nam właśnie twórcy z kanału TROdesigns. Ci stworzyli wyjątkowy, bo przezroczysty blok, nagrywając w zwolnionym tempie jak działa czterosuwowy silnik.

Najnowsze, szczegółowe nagranie wysokiej jakości pokazuje, jak działa czterosuwowy silnik

Oczywiście zachowanie tłoków w silniku czterosuwowym, czyli o czterech fazach spalania mieszanki tlenu i benzyny, nie jest żadną tajemnicą. Najpierw ta mieszanka jest wtryskiwana do cylindra, następnie sprężana przez tłok i wreszcie zapalana, co doprowadza do mikrowybuchu, na który reaguje tłok i po którym z cylindra usuwane są spaliny, a cykl powtarza się ponownie. Trwa to tak naprawdę ułamek sekundy, czego częstotliwość jest związana z aktualnym zapotrzebowaniem na moc, czyli obrotami. Tak prosty schemat działania okazał się zadziwiająco skuteczny i sprawił, że czterosuwowy silnik okazał się niewiarygodnie niezawodny przez ponad pół wieku.

To więc kawał stosunkowo starej technologii, która w mariażu z tą nową jest w stanie zapewnić nam bezpośredni wgląd na to, co dzieje się wewnątrz cylindrów podczas pracy silnika. Wystarczy tylko stosowna przeróbka i zaawansowana kamera, co oczywiście w praktyce nie jest wcale takie proste. Przekonali się o tym twórcy z TROdesigns, którzy wzięli na warsztat silnik Honda XR76 z 1977 roku i na potrzebę poniższego materiału zastąpili jego metalowy cylinder przezroczystym odpowiednikiem wykonanym z akrylu.

Poczynili cały ten wysiłek po to, aby móc zarejestrować proces spalania za pomocą kamery Phantom V1611, która zapewniła im zarówno możliwość nagrania wszystkiego w wysokiej jakości, jak i liczbie klatek na sekundę. Nie możecie jednak uznać tego, co zobaczycie powyżej za idealnie odwzorowany cylinder, bo jego akrylowa wersja, nieprzystosowana do wytrzymywania wysokich obciążeń, doczekała się łagodniejszego potraktowania.

W tym celu wydłużono cylinder, aby obniżyć stopień sprężania silnika z 9,5:1 do 8,7:1, a następnie wypolerowano go i wyposażono w niestandardowe pierścienie, aby zapobiec pęknięciu. Cały proces możecie zresztą obejrzeć w pierwszych 13 minutach nagrania.