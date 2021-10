Mercedes testuje wydajnego elektrycznego sedana. Spójrzcie na zdjęcia AMG EQE

Kilka dni temu podrzuciliśmy Wam i skomentowaliśmy zdjęcia szpiegowskie Mercedes EQE SUV, a dziś mamy dla Was coś specjalnego, bo zdjęcia AMG EQE. Wprawdzie to, że Mercedes testuje wydajnego elektrycznego sedana było już wiadome od dawna, ale tym razem możemy spojrzeć na to, jak ten model wygląda w swoim podkręconym wariancie.

Sam w sobie EQE nie jest dla nas żadną tajemnicą. Zwłaszcza po targach motoryzacyjnych w Monachium w zeszłym miesiącu, gdzie mogliśmy go zobaczyć w pełnej krasie. Ten model znajduje się w ofercie firmy bezpośrednio poniżej flagowego EQS, co odwzorowuje podobne podejście między spalinową Klasą S i E. Warto wspomnieć, że Mercedes EQE jest zresztą bardzo podobny do EQS, ale przy tym krótszy i mniej „wypasiony” z zewnątrz, co dotknęło również kabinę.

Mercedes szykuje kolejnego podkręconego BEV. Testy i zdjęcia AMG EQE to potwierdzają

Wiemy też, że w 2022 roku na rynek zostanie wprowadzony jego odpowiednik z nadwoziem typu SUV/Liftback i są szanse, że to samo czeka uchwyconego na poniższych zdjęciach AMG EQE. Około pięciu miesięcy zajęło bowiem Mercedesowi przygotowanie wersji AMG flagowego EQS, co wskazuje na debiut AMG EQE w marcu lub lutym. Może na światowej klasy targach motoryzacyjnych w Genewie? To jednak tylko spekulacje – pewne jest jedynie to, że Mercedes pracuje nad tym modelem, co potwierdzono właśnie po raz kolejny.

Poniższe zdjęcia są o tyle wyjątkowe, że po raz pierwszy pokazują tak delikatnie zakamuflowanego AMG EQE. Maskowanie pozostało jedynie na fragmentach nadwozia, związanych stricte z korzeniami i charakterystycznymi dla AMG elementami, które i tak można dostrzec już na pierwszy rzut oka. Trudno bowiem ukryć te specjalnie powiększone, duże wloty powietrza na rogach przedniego zderzaka, przestylizowaną przednią maskownicę, większy spojler na klapie bagażnika, wyloty powietrza za tylnymi kołami, czy skrywane przez czarne felgi hamulce AMG.

Po stronie osiągów Mercedes-AMG już w przeszłości wspomniał, że podkręcone warianty EQE będą oferowały moc rzędu nawet 500 kW, czyli około 680 koni mechanicznych. To dużo. Zwłaszcza że podstawowy EQE 350 napędza zamontowany z tyłu silnik elektryczny o mocy 292 koni mechanicznych (215 kilowatów) i momencie obrotowym 530 Nm.