Nowe BMW X1 na zdjęciach. Wygląda, jak X1 M, ale ponoć nim nie jest

Czyżby BMW zmieniało plany i miało zamiar rozwodnić nieco rodzinę modeli M Sport? Najnowsze zdjęcia SUVa BMW X1 zdają się to zapowiadać, ale w rzeczywistości widziany tutaj X1 M ponoć wcale nie jest tym usportowionym, podkręconym modelem.

Jak doskonale wiemy, pełnoprawne wydania M są dla BMW czymś ważnym. Jako przejawy najwyższej wydajności, te specjalne modele są ograniczane tylko do tych, które są „godne”. Dlatego też, wedle obecnej strategii firmy, nigdy nie doczekamy się BMW M w samochodach z napędem na przednie koła, o czym poinformował jakieś dwa lata temu były szef BMW M Markus Flasch. Wprawdzie poślednich wariantów M w m.in. Serii 1 nie brakuje, o czym przypomniała nam niedawna premiera ulepszonego BMW M135i xDrive, ale wbrew wrażeniu, nowe BMW X1 w testach wcale nie było wydaniem X1 M.

Nowa generacja BMW X1 zadebiutuje już w 2022 roku. Dziś poznaliśmy tajemnicę jednego z nadchodzących modeli

Oczywiście wspomniane BMW M135i xDrive nie jest jednym przykładem wersji M w słabszych rodzinach (warto pamiętać o X2 M35i xDrive czy M235i xDrive Serii). Taki już los czeka te modele, chyba że nagle BMW zmieni zdanie, co mogło zasugerować te nowe BMW X1 na zdjęciach. Wszystko przez obecność czterech okrągłych rur wydechowych, umieszczonych w ramach par w przeciwległych rogach tylnego zderzaka. Innego zdania są specjaliści z serwisu BMWBlog, którzy śledzą poczynania firmy i twierdzą, że nie ma ona „absolutnie żadnego X1 M w planie”. Powołują się przy tym na „bardzo dobre”, ale niestety anonimowe źródło. Czym więc będzie ten domniemany model BMW X1?

Wedle serwisu, jest to nic innego, jak nowy X1 M135i, czyli kolejna niepełnoprawna wersja M, która jednak zachowa swoje poczwórne wydechy. Jest to o tyle ciekawe, że wspomniany wyżej hot-hatch M135i xDrive ledwie co zadebiutował i nie posiada konfiguracji czterech rur wydechowych. Oznacza to tyle, że choć w obecnej generacji X1 mogliśmy bawić się w dodawanie części M Performance, ale nie uświadczyliśmy wersji M135i, to w następnej znajdziemy również ją.

BMW X1 M135i xDrive 2023 będzie najpewniej napędzany tym samym silnikiem benzynowym z turbodoładowaniem o pojemności dwóch litrów, który zapewnia moc rzędu 306 koni mechanicznych i 450 Nm z napędem na wszystkie koła. Więcej oficjalnych szczegółów poznamy za kilka miesięcy, bo ten model powinien doczekać się trzeciej już generacji i trafić do sprzedaży w drugiej połowie 2022 roku.