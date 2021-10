Prototypy Honda Civic Type R na zdjęciach i nagraniu

Ledwie Honda ujawniła pierwszy oficjalny zwiastun Civic Type R nowej generacji, który pozwolił nam podejrzeć zakamuflowany model, a już do sieci trafiły nowe materiały na jego temat. Mowa zarówno o zdjęciach prototypu, który pozował w oficjalnej sesji, jak i nagraniu z udziałem zupełnie innego egzemplarza.

Zdjęcia Honda Civic Type R nowej generacji

Dla przypomnienia, te dwa poniższe zdjęcia ujawniła firma:

Innymi słowy, Honda pokazała naprawdę dużo elementów Civic Type R nowej generacji w ramach pierwszego zwiastuna tego samochodu, który powinien zadebiutować na 2023 rok modelowy. Jednak poniższe zdjęcia szpiegowskie i tak zapewniają nam nie tylko kolejną okazję do podziwiania podkręconego Civica, ale też zdradzają kilka kolejnych szczegółów.

Przednia konsola posiada teraz duży dolny wlot powietrza otoczony parą bocznych – znacznie skromniejszych, ale zdecydowanie bardzo charakterystycznych. Wizualnie nawiązują do nich znajdujące się przed tylnymi kołami wstawki na progach bocznych, a jeśli idzie o największe różnice względem obecnego Civica Type R, to sprowadzają się one do tyłu. Wbrew pozorom, nie chodzi tutaj o sam spojler, a bardziej stonowane otwory wentylacyjne, które znacząco straciły na swojej objętości.

Honda Civic Type R na nagraniu

Z kolei jeśli idzie o nagranie, to możecie obejrzeć je poniżej i wsłuchać się w to, jak brzmi napędzający ten prototyp silnik. Nie przywiązujcie się jednak do niego zanadto, bo w finalnej wersji te brzmienie zdecydowanie ulegnie zmianie, jako że nagranie dotyczy testowego samochodu z pojedynczą rurą wydechową, a nie trzema w charakterystycznej dla Type R, choć zmienionej teraz, konfiguracji.

Po stronie napędu w grę wejdzie najpewniej 2-litrowy turbodoładowany silnik w połączeniu z manualną skrzynią biegów, przerzucającą napęd na przednią oś. Po stronie wydajności możemy oczekiwać małego wzrostu mocy i momentu obrotowego z kolejno 315 KM i 400 Nm, które ma do zaoferowania obecna generacja Hondy Civic Type R.