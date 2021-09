Wyszpiegowany Mercedes-AMG SL nowej generacji na zdjęciach. Spójrzcie na prawie produkcyjną wersję

To, że nowoczesny kultowy roadster Mercedesa powstaje, wiemy już od dawna. Nawet sam producent chwalił się przed rokiem, że go przygotowuje, ujawniając kilka zdjęć. Jednak jak tego modelu nie było, tak nadal go nie ma, ale spokojnie – jest ciągle rozwijany. Dziś doczekaliśmy się tego potwierdzenia, bo właśnie wyszpiegowany Mercedes-AMG SL nowej generacji pojawił się w obiektywie i zapewnił motoryzacyjnemu półświatkowi szereg zdjęć, które ujawniają naprawdę sporo.

Zdjęcia prototypu Mercedes-AMG SL nowej generacji

Na temat Mercedes-AMG SL nowej generacji wiemy już tak naprawdę sporo. Jednak ta najważniejsza informacja, która jest już pewna, ciągle sprowadza się do samego sposobu, w który powstaje ten model. Bezpośrednio odpowiada bowiem za niego nie Mercedes, a jego doskonale znany oddział AMG z siedzibą w Affalterbach. Prawdopodobnie jego debiutu doczekamy się w najbliższych tygodniach, bo najnowsze zdjęcia AMG SL nowej generacji przedstawiają prototyp pozbawiony prawie zupełnie kamuflażu.

Poniższe zdjęcia zostały wykonane w pobliżu toru Nurburgring i choć nieco kamuflażu ciągle zasłania reflektory, jak i drobne elementy na obu końcach, to w rzeczywistości taka ilość maskowania nie ukrywa niczego specjalnego. Ponownie widzimy więc zarówno wysuwane klamki drzwi, jak również powracający po przerwie dach z tkaniny, którego ostatnie modele SL wykorzystywały w generacji R129, czyli tej z lat 1989-2001.

Jeśli postawicie obok siebie nadchodzącą i obecną generację AMG SL, to od razu zauważycie, że ten nowy kabriolet z miękkim dachem nie zmienił się w małym stopniu. Wręcz przeciwnie. Teraz jego bardziej agresywny sznyt i sportowe zacięcie sprawia wrażenie, jakbyśmy patrzyli na zupełnie inny samochód i nic w tym dziwnego. W rzeczywistości bowiem nowy SL został opracowany w celu zastąpienia nie tylko obecnej generacji R231, ale też modelu AMG GT Roadster.

Tak też przód tego prototypu jest zdominowany przez charakterystyczną i imponującą w tym wydaniu maskownicę Panamericana, której towarzyszą eleganckie reflektory o charakterze rodem z nowych Mercedesów. Model nadal posiada charakterystyczną długą maskę oraz ogólne proporcje, ale nie jest to skutek zaczerpnięcia elementów ze starszych modeli, a po prostu umyślne wizualne dziedzictwo. AMG zresztą potwierdziło, że nowy SL nie będzie współdzielił żadnych elementów ze swoim poprzednikiem, czy modelem GT Roadster.

Po stronie napędu tak naprawdę strzelamy praktycznie na ślepo, bo Mercedes może zapewnić temu modelowi całą masę opcji. Mowa głównie o opcjach z sześcio- i ośmiocylindrowymi jednostkami w roli głównej z topowym wydaniem, łączącym V8 z pewną formą hybrydy. To z kolei może zapewnić moc rzędu 620 kilowatów i moment obrotowy na poziomie 1400 Nm (jak w AMG GT 63 E Performance). Są zresztą szanse, że na zdjęciach widzimy właśnie ten najwydajniejszy model, na co wskazuje nie tylko osłona chłodnicy, ale też poczwórne wydechy.