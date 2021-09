Oto odświeżony Ford Fiesta 2022. Co nowego przygotował dla nas producent?

Powiedzieć, że się tego spodziewaliśmy, to jakby powiedzieć nic. Ford oficjalnie ujawnił właśnie odświeżenie swojego modelu Fiesta 2022, którego dostawy do pierwszych klientów rozpoczną się na początku przyszłego roku. Co więc dokładnie przyniósł odświeżony Ford Fiesta 2022, który zawalczy z podobnie potraktowanym niedawno Polo i modelem Ibiza, a przede wszystkim Fabią nowej generacji?

Jak to bywa w przypadku typowych odświeżeń w połowie 8-letniej żywotności danej generacji, nowy Ford Fiesta nie przeżywa diametralnych zmian. Są one raczej subtelne i obejmujące delikatne ulepszenia stylizacji zarówno nadwozia, jak i kabiny. Jednak producent postarał się też o podkręcenie możliwości układu napędowego oraz wiele nie tyle ciekawych, ile ważnych w ogólnym rozrachunku dodatków i nowinek. Mowa o wszystkich wariantach – podstawowym, Active oraz ST. Odświeżenia doczekał się też van.

Co nowego w Ford Fiesta 2022?

Zacznijmy może od tego, że cała rodzina Fiest otrzymała właśnie reflektory LED w standardzie. To ważne, jak na obecne czasy i tym ważniejsze, że ta opcja we wcześniejszym konfiguratorze została teraz zastąpiona możliwością sięgnięcia po matrycowe światła LED w droższych wariantach. Zarówno przednie, jak i tylne światła (opcjonalne LEDy) są okraszone czarnymi obramowaniami, a różnice między każdą z wersji widać już po projekcie przedniej maskownicy oraz kosmetycznych detalach.

Przykładem tego jest Fiesta ST 2022 o sportowym wyglądzie i równie sportowym wyposażeniu (m.in. sportowe fotele). Ten względem poprzedniego modelu otrzymał przeprojektowaną górną kratkę z błyszczącym czarnym wykończeniem w kształcie plastra miodu, a także powiększoną dolną kratką ze sztucznymi wlotami powietrza w kolorze nadwozia. Jeśli o nie idzie Ford uratował opcję trzydrzwiowego modelu.

Wewnątrz odświeżony Ford Fiesta 2022 łączy konfigurowalny cyfrowy 12,3-calowy cyfrowy wyświetlacz kierowcy naturalnie w towarzystwie cyfrowego ekranu infotainment z pokrętłami tuż pod sobą. W kabinie powinno być cicho, bo podstawowe modele wykorzystują 1-litrowy, trzycylindrowy i turbodoładowany silnik EcoBoost o mocy 100, 125 lub 155 koni mechanicznych z dodatkiem wspomagania systemem łagodnej hybrydy.

Sięgając po wariant ST możecie przygotować się na 10-procentowy wzrost momentu obrotowego do solidnych 320 Nm. Zapewnia go 1,5-litrowy silnik EcoBoost (znamy go z m.in. Puma ST), który zapewnia 200 koni mechanicznych mocy, a to przekłada się na prędkość maksymalną rzędu 230 km/h i pozwala na rozpędzenie się do setki w 6,5 sekundy. Dodatkowo szaleństwo za kółkiem umożliwia tryb Track, który wyłącza system kontroli trakcji i zmienia system elektronicznej kontroli stabilności na „tryb szerokiego poślizgu”.

Ford Fiesta Van 2022

Co ciekawe, na rynku utrzymała się jeszcze specjalna użytkowa wersja Fiesty, która sięgnie wyłącznie po 1-litrowy silnik EcoBoost o mocy 125 KM z systemem łagodnej hybrydy. Jako trzydrzwiowy i dwumiejscowy model do bardziej wymagających zadań, będzie sprzedawany w wersji Trend i Sport z 15-calowymi felgami stalowymi w standardzie.

Co ciekawe, Ford zaoferuje w jego przypadku sportowe, obniżające nieco prześwit zawieszenie, aby w lepszym stylu przewozić maksymalnie 531 kilogramów głównie w bagażniku o długości do 1283 mm.