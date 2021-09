Dzięki serwisowi BMW Blog światło dzienne ujrzały nowe informacje o silnikach BMW Serii 7 nowej generacji. Na temat tych modeli wiemy już sporo z nieoficjalnych źródeł, ale tradycyjnie – im więcej, tym lepiej. Zwłaszcza że na debiut tych samochodów poczekamy do 2022 roku, co zgra się z tradycyjnym 8-letnim cyklem, jako że obecna generacja BMW Serii 7 jest z nami od 2015 roku, a delikatny lifting zaliczyła przed dwoma laty.

BMW Serii 7 nowej generacji w skrócie

Nowa generacja BMW Serii 7 ma wnieść te modele na zupełnie nowy poziom. Dawne przecieki wspominały nawet, że zaskoczą nas opcjami charakterystycznymi dla modeli Rolls-Royce Phantom. Obejmie to ponoć automatyczne drzwi, zupełnie nowy zestaw świateł, podświetlaną maskownicę chłodnicy czy rozbudowane systemy zorientowane stricte na komfort pasażerów na tylnych siedzeniach.

Jako że skupimy się tutaj bardziej na silnikach, skrócę resztę najważniejszych informacji do tego, że BMW Serii 7 otrzyma nie tyle drastyczną, ile bardzo szeroko zakrojoną zmianę ogólnego projektu. Najprawdopodobniej sięgnie po projekt podzielonych świateł, wersję całkowicie elektryczną, bardzo unowocześnioną kabinę i… no właśnie, nawet nowe silniki benzynowe, choć to elektryfikacja będzie w tym przypadku najważniejsza.

Co wiemy już o silnikach BMW Serii 7?

Według dawnych plotek, nowa generacja BMW Serii 7 będzie składać się z wersji 735d, 740i, 745e i M750e, a warianty elektryczne w postaci serii i7 będą miały pochodne pokroju i740, i750 oraz i7 M60. Teraz BMW Blog wspomina, że podstawowy wariant Serii 7 otrzyma znacznie ulepszoną wersję 3,0-litrowego sześciocylindrowego silnika rzędowego (B58). W 735i będzie on zapewniać około 274 koni mechanicznych mocy, a w 740i całe 375 KM. To jednak nieoficjalne informacje – pamiętajcie o tym.

Znacznie ciekawsza jest wieść, że razem z BMW Serii 7 nowej generacji zadebiutuje nowy silnik V8, który wewnątrz firmy jest określany mianem S68. Ponoć będzie on oparty na istniejącym silniku V8 z podwójnym turbodoładowaniem N63 o pojemności 4,4 litra i zostanie połączony z systemem prostej hybrydy, zapewniając moc około 542 KM (399 kW).

Jednak to całkowicie elektryczna wersja flagowego sedana BMW będzie bez wątpienia najbardziej zaawansowanym technologicznie modelem nowej serii 7. Na dodatek, będzie jednocześnie najwydajniejszym wariantem, bo dzięki dużemu akumulatorowi i dwóm silnikom napędzającym wszystkie cztery koła, osiągnie moc nawet 660 KM (485 kW).