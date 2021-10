Pierwszy oficjalny zwiastun Honda Civic Type R pozwala podejrzeć zakamuflowany model

O tym, że Civic doczeka się wydania Type R w ramach swojej nowej generacji, wiedzieliśmy już przy jej premierze. Dziś jednak mamy na to solidne potwierdzenie, bo właśnie w sieci pojawił się pierwszy oficjalny zwiastun Honda Civic Type R 2023.

Ten model będzie ważny dla całej Europy i fanów Hondy, ponieważ nowy Civic Type R będzie ostatnim modelem tej firmy, który zaoferuje w pełni spalinowy układ napędowy bez dodatku elektryfikacji. Zadebiutuje z kolei w następnym roku, jako część 2023 roku modelowego, choć wcześniej powinniśmy się doczekać premiery nowego Civica Si.

Niestety informacje na temat układu napędowego Civic Type R są nieznane, ale od czego są plotki? Te wspominały o połączeniu 2-litrowego czterocylindrowego, wolnossącego silnika z podstawowych wersji z napędem na przód i manualną skrzynią biegów. W obecnych na rynku nowych Civicach ta jednostka wytwarza moc 160 KM i 187 Nm momentu obrotowego.

Zdjęcia zakamuflowanego Civic Type R 2023

Ten spalinowy hothatch, będący „łabędzim śpiewem” dla czysto-spalinowego układu napędowego Hondy w Europie musi jeszcze przejść wiele testów, aby zawitać na rynek. Dlatego też swoje koła Civic Type R skieruje w najbliższym czasie na tor Nurburgring, gdzie zostanie poddany dodatkowym testom. Oczywiście ciągle w kamuflażu, w który oklejono widoczny na zwiastunie prototyp.

Japońska marka ujawniła na tych dwóch zdjęciach całkiem sporo, bo czerwone zaciski hamulcowe Brembo za czarnymi, masywnymi felgami wykończonymi na połysk, jak również opony Michelin Pilot Sport 4. Oczywiście pomijając to, co najważniejsze, czyli samo nadwozie i dodatki, które w tej wydajnej wersji Civica nie psują pierwotnego założenia Hondy.



Honda Civic Type R

Dla przypomnienia, to obejmowało nadanie swojemu kultowemu modelowi nowej generacji bardziej stonowanego wyglądu. Dlatego też fani obecnego Civic Type R mogą się nieco zawieść, ale ci, którym zmiany się podobały, z pewnością docenią i charakter wydajniejszego wariantu.

Standardowa Honda Civic

Zwłaszcza że względem oryginału przednia część samochodu stała się agresywniejsza. Zarówno dzięki bardziej masywnej osłony chłodnicy o nieco innej strukturze plastra miodu, jak i większemu dolnemu otworowi powietrza w towarzystwie, najpewniej odblokowanych, dodatkowych otworów wentylacyjnych.

Na pierwszy rzut oka widać też obecność bardziej płaskiego i wyższego spojlera na tylnej klapie, czy jeszcze bardziej charakterystycznego trójczęściowego układu wydechowego. Ten sprowadza się do duetu mniejszych rur, otaczających z lewej i prawej strony tą większą, co jest zupełną odwrotnością względem tego, co znajdziemy w obecnej wersji Type R.