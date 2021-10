Jak wydajny będzie Google Tensor dla nowych Pixeli? Google odpowiada

Najszybsze, „najmądrzejsze” i najbezpieczniejsze smartfony w historii rodziny Pixel od Google. To właśnie ma zapewnić stworzony przez firmę SoC i choć tego typu trzy ulepszenia są zwykle tradycją przy przechodzeniu z generacji na generację, to w tym przypadku te dumne ogłoszenia mają znacznie więcej sensu. Jednak choć tygodnie mijają, premiera się zbliża, a przecieki zyskują na sile, nadal nie wiemy dokładnie tego, jak wydajny będzie Google Tensor.

Google Tensor, czyli dzieło Google i Samsunga

Na początku sierpnia firma Google ujawniła, że smartfony Pixel 6 i Pixel 6 Pro, które zostaną zaprezentowane jesienią tego roku, otrzymają autorski układ SoC Tensor. Wtedy niestety nie dowiedzieliśmy się niczego na temat jego specyfikacji. Firma twierdziła dumnie, że opracowany przez nią autorski chipset będzie mógł pochwalić się przede wszystkim swoimi możliwościami związanymi ze sztuczną inteligencją oraz maszynowym uczeniem.

Niestety proces produkcji, szczegóły co do architektury, czy nawet firma, która go wyprodukuje, to obecnie tajemnica. Nieoficjalnie wspomina się jednak o wykorzystaniu 5 nm procesu Samsunga.

Jak wydajny będzie Google Tensor? Firma odpowiada

Dzięki niedawnemu wyciekowi ujawnionemu światu poprzez Carphone Warehouse, poznaliśmy mniej więcej to, jaki poziom wydajności zapewni Google Tensor. Wprawdzie na dokładne cyferki, porównania i testy nie liczcie, ale lepsze to, niż nic. Tak więc, wedle najnowszych informacji, Google Tensor zapewni nawet o 80% większą wydajność. Brzmi to dobrze… ale co dokładnie oznacza?

Te dumne zapowiedzi pochodzą po prostu z opublikowanej zbyt wcześnie strony internetowej na temat rodziny Pixel 6, która oczywiście w Internecie nie zginęła. Tam też przeczytamy, że Google Tensor zapewni „o 80% wyższą wydajność, dzięki czemu aplikacje ładują się szybciej, a gry są bardziej responsywne”. Ponadto ponoć ten układ oszczędza energię (zapewne w lepszym stopniu od konkurencji), dzięki czemu bateria wytrzymuje dłużej.

Ten 80-procentowy wzrost dotyczy niestety tylko testów wewnętrznych przeprowadzonych przez Google, które zwykle są dobierane tak, aby stawiać dany produkt w możliwie najlepszym świetle. Czy to poprzez dobór odpowiedniego oprogramowania, czy zapewnienie smartfonom najlepszych warunków np. temperaturowych. Problem stanowi też to, że nie wiemy, do czego Google porównało SoC Tensor, choć rozsądek podpowiada, że z Snapdragonem 765G z Pixela 5, czyli układem ze średniej półki z wbudowanym modemem 5G.

W skrócie więc? Google Tensor będzie o 80% wydajniejszy. Od czego? W czym i w jakich warunkach? Tego nie wiemy. Ma jednak zapewnić znacznie bardziej responsywny system i na ten moment to właśnie powinno nam wystarczyć.