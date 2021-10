Spójrzcie na nowe złącze zasilające PCIe 5.0 dla kart graficznych następnej generacji

Kilka dni temu informowaliśmy Was, jak to domniemany GeForce RTX 3090 Ti otrzyma ponoć zupełnie nowe złącze zasilające PCIe 5.0. Dziś z kolei poznaliśmy nieoficjalne szczegóły na jego temat, dzięki serwisowi Igor’s Lab. Co więc zapewni i od czego uchroni nas 12VHPWR?

12VHPWR uwolni nas od potrzeby czterech 8-pinowych złączy

Znamy nie tylko zaplecze energetyczne, ale też możemy rzucić okiem na wyjątkowe, bo pierwsze szice High-Power Connector dla kart graficznych zgodnych z PCIe 5.0. Te grafiki zostały pokazane światu po raz pierwszy światu na łamach wspomnianego serwisu i przedstawiają złącze zasilania zaprojektowane z myślą o kartach graficznych nowej generacji. Wedle schematów i specyfikacji pozwoli na dostarczanie mocy do 600 W.

Według prowadzącego serwis, Igora Wallosseka, istniejące rozwiązania zasilania stają się powoli przestarzałe i zdecydowanie możemy się z tym zgodzić. Karty graficzne, zwłaszcza z wyższej półki, stają się bowiem coraz bardziej energochłonne, co potwierdza fakt, że w obecnej generacji większość kart graficznych NVIDIA i AMD było wyposażonych w potrójne 8-pinowe złącza, podczas gdy poprzednia generacja ograniczała się w większości do maksymalnie dwóch 8-pinowych. Następna wymagałaby zapewne sięgnięcia po cztery.

Czytaj też: MediaTek Dimensity 2000 będzie mógł konkurować z flagowymi układami konkurencji?

Pierwszym poślednim przejawem przejścia na rozwiązanie nowej generacji było 12-pinowe złącze Micro-Fit, które NVIDIA wsadziła do swoich wariantów GeForce RTX 3000 Founders Edition. To wprawdzie nie cieszy się dużą popularnością, bo niechętnie podchodzili do niego zarówno producenci, jak i klienci, ale wkrótce zmusi się nas do przyjaźni z również 12-pinowym złączem zasilania, ale tym razem PCI Express 12VHPWR.

Co dokładnie zapewni nadchodzące złącze zasilające PCIe 5.0?

12VHPWR otworzy dostęp do aż 600 watów ciągłej mocy, z której będą korzystać najwydajniejsze karty graficzne nowej generacji. Bezpośrednie powiązanie z PCIe 5.0 nie jest przypadkiem, bo te nowe złącze zaprojektowano właśnie specjalnie z myślą o tym interfejsie. Ten stanie się dostępny już w tym roku za sprawą Intel Core 12. generacji i rozpowszechni się w następnym, kiedy AMD wkroczy na rynek z procesorami Ryzen na bazie architektury Zen 4.

Czytaj też: AMD ponownie otwiera się na świat. GPUFORT pomoże w migracji kodu na rdzenie CUDA NVIDIA

Producenci kart graficznych najpewniej na to również zareagują, zapewniając GeForce RTX 4000, Radeonom RX 7000 i Intel Arc AXXXX wsparcie PCIe 5.0. To pewne, zwłaszcza w przypadku tych pierwszych dwóch rodzin, które mają zapewnić nawet trzykrotny wzrost wydajności względem obecnych modeli, co bezpośrednio przełoży się na wyższe zużycie energii.

Reklama

Dostęp do niej zapewni najpewniej złącze 12-V High-Power, które jest w stanie dostarczyć wspomniane 600 watów mocy, dzięki natężeniu rzędu 55 amperów. Jego możliwości będą więc równoznaczne z mocą dostarczaną przez cztery obecne 8-pinowe złącza. Na zdjęciach łatwo dostrzec podobieństwa do wspomnianego Micro-Fit 12-pin, ale względem niego nowe złącze jest większe, posiada 4 dodatkowe piny na spodzie i mniejszy odstęp między pozostałymi w porównaniu do obecnych złączy zasilania (3 vs 4,2 mm).

Czytaj też: Podkręcanie DDR5 zakończone rekordem. ADATA XPG to pierwszy tak wydajny moduł

Wedle Amphenol IC te nowe złącze zasilające 12VHPWR nie jest kompatybilne z kartami na PCIe 2.0 i 3.0. Składa się z dwunastu pinów pod napięciem i czterech pinów sygnałowych, które obsługują transmisję sygnału.